住建部长：高度关注一线城市房价 正想方设法稳定市场

路透北京3月5日 - 中国住房城乡建设部部长陈政高周六表示，住建部高度关注一线城市房价近期表现，正和北上广深（北京、上海、广州和深圳）四个城市密切联系沟通，这四个城市承担调控主体责任，正想方设法稳定市场。

新华社微博援引他在全国人大会议开幕前经过“部长通道”的讲话称，中国经济长期向好基本面没有变，城镇化进程没有变，城市市民特别是新市民的住房需求没有变，对今年房地产市场平稳健康发展充满信心。

他并表示，当前房地产形势呈现几大特点，总体看去年销售企稳回升，去年8月起房地产销售由负转正，年底销售面积和销售额分别增长6.5%和14.4%，今年年初两个月仍保持上涨。

“城市间分化越来越严重，一线二线三线城市大不一样；待售面积太大，库存量很大，待售商品房面积约有7.18亿平方米，库存增速为15.6%。”他说。

针对今年以来大幅上涨的一线城市房价，他指出，一线城市正想方设法稳定市场，措施包括实行严格限购政策，执行严格的差别化税收和信贷政策，增加土地供应面积，增加中小套型住房供应数量，搞好保障性住房建设；打击交易违法违规行为；正确引导舆论主动发声，稳定人心稳定预期稳定市场。

今年以来中国房地产市场进一步分化，一方面是高库存地区力推新政，另一方面却是包括一线在内的热点城市淡季不淡，房价走出凌厉涨势，使得楼市局部过热并滋生资产泡沫风险的担忧开始进入监管视野。

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2月，全国100个城市（新建）住宅平均价格环比上涨0.60%，涨幅较上月扩大0.18个百分点。从涨跌城市个数看，61个城市环比上涨，38个城市环比下跌，1个城市持平。

路透根据中国国家统计局数据测算，1月70个大中城市新建住宅销售价格同比升2.5%，连续第四个月上升且涨幅扩大。重点城市中，北京与上海1月新建住宅销售价格指数同比分别上涨10.3%和17.5%。（完）