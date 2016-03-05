住建部长：高度关注一线城市房价 正想方设法稳定市场

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透北京3月5日 - 中国住房城乡建设部部长陈政高周六表示，住建部高度关注一线城市房价近期表现，正和北上广深（北京、上海、广州和深圳）四个城市密切联系沟通，这四个城市承担调控主体责任，正想方设法稳定市场。
新华社微博援引他在全国人大会议开幕前经过“部长通道”的讲话称，中国经济长期向好基本面没有变，城镇化进程没有变，城市市民特别是新市民的住房需求没有变，对今年房地产市场平稳健康发展充满信心。
他并表示，当前房地产形势呈现几大特点，总体看去年销售企稳回升，去年8月起房地产销售由负转正，年底销售面积和销售额分别增长6.5%和14.4%，今年年初两个月仍保持上涨。
“城市间分化越来越严重，一线二线三线城市大不一样；待售面积太大，库存量很大，待售商品房面积约有7.18亿平方米，库存增速为15.6%。”他说。
针对今年以来大幅上涨的一线城市房价，他指出，一线城市正想方设法稳定市场，措施包括实行严格限购政策，执行严格的差别化税收和信贷政策，增加土地供应面积，增加中小套型住房供应数量，搞好保障性住房建设；打击交易违法违规行为；正确引导舆论主动发声，稳定人心稳定预期稳定市场。
今年以来中国房地产市场进一步分化，一方面是高库存地区力推新政，另一方面却是包括一线在内的热点城市淡季不淡，房价走出凌厉涨势，使得楼市局部过热并滋生资产泡沫风险的担忧开始进入监管视野。
根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2月，全国100个城市（新建）住宅平均价格环比上涨0.60%，涨幅较上月扩大0.18个百分点。从涨跌城市个数看，61个城市环比上涨，38个城市环比下跌，1个城市持平。
路透根据中国国家统计局数据测算，1月70个大中城市新建住宅销售价格同比升2.5%，连续第四个月上升且涨幅扩大。重点城市中，北京与上海1月新建住宅销售价格指数同比分别上涨10.3%和17.5%。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
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