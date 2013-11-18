中国10月70个大中城市房价同比涨幅升至纪录高位

* 10月全国房价同比涨9.6%，涨幅创纪录高位 * 环比17连涨但涨幅缩窄 * 房地产政策前景进一步明确 * 未来房价涨势料能趋缓 路透北京11月18日 - 中国房地产市场在“银十”保持了一定热度，70个大中城市10月房价同比涨幅创下纪录高位，不过环比涨幅收窄，加之对房地产政策的预期在 中共十八届三中全会后更趋稳定，预示着未来中国楼市的涨势有望放缓。 周五晚公布的三中全会深化改革的决定涉及房地产市场的内容不多，但业界多认为，推进市场化改革，建立城乡统一的建设用地市场，加快房地产 税立法并适时推进改革等内容，意味着中国房地产市场未来发展将更为健康持续。 路透根据统计局数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升9.6%，为连续第10个月上升，年内涨幅逐月扩大；环比则连续 17个月上涨，涨幅则从9月的0.7%缩小至0.6%。（浏览房价图表，点选 link.reuters.com/ruh74v ） 对于同比涨幅升至高位，国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，这与去年同比基数相对较低有一定关系。初步测算，去年10月份70个大 中城市新建商品住宅同比价格下降1.1%。另外，城市之间房价变动仍是差异较大，同比价格上涨较多的，仍主要集中在一线城市和少数二、三 线城市，大部分城市房价同比涨幅总体平稳。 他指出，判断房价长期变动趋势还要参考定基指数的变化。北京、上海、广州、深圳等一线城市尽管今年近几个月新建商品住宅价格当年同比上涨 较多，但从以2010年价格为100的定基指数看，三年来每年平均涨幅在7-8%左右。 数据显示，今年10月新建商品住宅环比和同比上涨的城市个数分别为65个和69个，一线城市和二、三线城市房价变动差异较大，同比最高涨 幅为21.4%，但最低为下降1.5%。 环比涨幅则已连续两个月收窄。刘建伟表示，这与部分城市进一步强化调控政策有关。一方面，由于开发商看好“金九银十”这一传统销售旺季， 力推新项目，市场供应量增加，一定程度上房价上涨的压力有所缓解。另一方面，一些城市对部分项目也进一步严格了房价的销售审批条件，房价 环比涨幅受到了抑制。 10月的房地产销售和投资数据也显现趋缓的迹象。1-10月房地产投资增速降至19.2%，今年已连续三个月在20%下方，销售面积和销 售额亦双双下滑。 而市场对房地产政策的预期也日趋稳定，普遍认为新一届领导层将在加快保障房建设的基础上，更多放手市场，减少行政干预。国家主席习近平日 前表示，要构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系，千方百计增加住房供应，同时要把调节人民群众住房需求 放在重要位置，倡导符合国情的住房消费模式。 房价（较上年同期变动，%） 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 2013年1月 2012年12月 11月 10月 9.6 9.1 8.3 7.5 6.8 6 4.9 3.6 2.1 0.8 -0.04 -0.7 -1.1  (较上月变动，%) 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 0.68 0.36 0.3 0.05 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。(完 ) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进) 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。