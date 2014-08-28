国土部：不动产统一登记时间表出炉 2017年可公开查询

路透北京8月28日 - 中国不动产统一登记时间表出炉。中国国土资源部官员称今年建立基础性制度，四年左右时间建立有效运行的不动产登记信息管理基础平台，2017年实现信息共享，依法公开查询。

国土部不动产登记局常务副局长冷宏志在中国政府网举行的访谈中称，对于如何实现不动产统一登记，总体安排是，从2014年开始，力争1年左右时间基本完成各级职责整合和基础制度建设；2年左右时间逐步衔接过渡，统一规范实施；3年左右时间全面建立并完善各项制度；4年左右时间建立有效运行的不动产登记信息管理基础平台。

即2014年基本完成各级职责整合，建立基础性制度；2015年健全配套制度，平稳有序实施；2016年全面形成制度体系，正常有效运行；2017年实现信息共享，依法公开查询。

他强调，从现在开始直至2017年底前，在建立和落实好各级不动产登记机构的基础上，做到职责明确、机构健全、运转正常；依据统一的法律法规和完备的技术标准，规范开展登记工作；统一窗口办理，更加便民利民；全面实现信息共享并依法提供信息查询服务，基本实现登记机构、簿册、依据和信息平台“四统一“。

中国社会科学院长城学者孙宪忠在访谈中指出，从法理上来讲，“让不动产信息充分公开，让大家都能够查询”，是有缺陷的。为了保护交易主体的合法利益和秩序，需要建立一个风险防范的机制，只有当事人和利害关系人才有权利去查询不动产登记信息。

今年8月15日，《不动产登记暂行条例(征求意见稿)》向社会公开征求意见。《征求意见稿》要求，确保公安、税务、工商、审计等部门，要与登记实现信息互通共享，并保证权利人、相关利害关系人可依法查询。（完）

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(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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