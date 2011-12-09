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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 9日 星期五 14:01 BJT

房地产市场明年趋於软着陆--社科院

中国社科院周五发布住房绿皮书预计，明年若无重大外部因素冲击，中国房地产市场趋於软着陆。 社科院预计，明年中国房地产信贷或审慎放松，房价全年缓步下降，一季度房价拐点趋势会更明显。路透

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