中国海外发展首季经营溢利同比增近一成 净借贷率上升

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港4月21日 - 中国龙头房地产商--中国海外发展(0688.HK)周五公布，今年首季经营溢利同比增长9.7%，而3月末综合净借贷水平比去年底上升5.8个百分点至13.3%，因季内公司购入多幅土地所致。
1-3月，中国海外的经营业务收入及经营溢利分别为274.2亿港元和78亿港元，去年同期分别为247.2亿港元和71.1亿港元。
中国海外表示，首季公司购入15幅土地，使手头现金从去年末的1,571.6亿港元下调至1,361.8亿港元，也导致公司的综合净借贷水平由去年末的7.5%升至13.3%。
该公司表示，中国经济发展动力仍在，而中央近期对房地产行业的收紧，有利内地房地产市场长期健康发展，加快行业整合。
今年首季，中国海外的房地产销售额为571.62亿港元，其全年合同销售目标为不少于2,100亿港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。