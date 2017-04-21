中国海外发展首季经营溢利同比增近一成 净借贷率上升

路透香港4月21日 - 中国龙头房地产商--中国海外发展(0688.HK)周五公布，今年首季经营溢利同比增长9.7%，而3月末综合净借贷水平比去年底上升5.8个百分点至13.3%，因季内公司购入多幅土地所致。

1-3月，中国海外的经营业务收入及经营溢利分别为274.2亿港元和78亿港元，去年同期分别为247.2亿港元和71.1亿港元。

中国海外表示，首季公司购入15幅土地，使手头现金从去年末的1,571.6亿港元下调至1,361.8亿港元，也导致公司的综合净借贷水平由去年末的7.5%升至13.3%。

该公司表示，中国经济发展动力仍在，而中央近期对房地产行业的收紧，有利内地房地产市场长期健康发展，加快行业整合。

今年首季，中国海外的房地产销售额为571.62亿港元，其全年合同销售目标为不少于2,100亿港元。（完）

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