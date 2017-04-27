中国房地产和金融风险可控 不排除某些风险点仍存在--发改委副主任

路透北京4月27日 - 中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。

人民日报周四刊登对他的专访称，尽管工业产能利用率提高了，但钢铁、煤炭以及煤电等行业供大于求的矛盾没有根本解决，去产能、调结构仍然任重道远。

“房地产市场总体调控取得了明显成绩，但是房地产市场的结构性矛盾并没有解决，一二线城市房价过快上涨的压力依然存在，三四线城市去库存的压力也不小，一旦放松调控还会反弹。”宁吉喆称。

他指出，中国长期积累的结构性矛盾仍然凸显，在一些领域、地区、行业仍是比较突出的，分化状况不能忽视，结构调整任重道远，供给侧结构性改革任务艰巨。

他提到，今年一季度，规模以上工业企业利润同比增长20%以上，财政收入同比增长14.1%，这为全年增长质量效益的提高打下了一个很好的基础。

**一季度经济良好开局，实现全年目标有底气**

中国今年设定的经济增长目标为6.5%左右。一季度，中国GDP实现6.9%的增速，这其中95.8%靠内需，4.2%靠外需。

宁吉喆表示，判断经济走势，不能只看增速一个指标。没有增长是不行的，增长率低了也不行，但增长率不是万能的，GDP也不是万能的，还是应该用新常态的眼光，用新发展理念来判断。

他认为，中国经济新常态特征更加明显，稳中有进、稳中向好的态势将不断巩固。服务业引领作用在增强，经济结构优化的特征更加明显。

“观察未来走势，实现全年经济发展的预期目标是有底气有条件的，对此应充满信心。”宁吉喆称，无论从国内市场供求看，还是从国际市场态势看，中国经济稳中向好的态势都具有持续性、稳定性。

针对中国经济重新走上了依靠基建和房地产投资拉动的老路的担忧，他提到，在拉动国民经济增长的“三驾马车”中，最终消费支出增长较快，对拉动经济增长的贡献程度最高。

“应当看到，不发展是最大的风险，我们还是要在发展中化解风险。经济的转型升级也是在稳中求进、化解矛盾中实现的，中国经济转型升级现处于进行时，正走在供给侧结构性改革和创新创业推动的大道上。”宁吉喆称。（完）