中国1-3月房地产开发投资同比增9.1% 新开工面积增11.6%--统计局

人民币微收升但明显弱于中间价 客盘倾向逢低购汇

路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。