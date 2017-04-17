中国1-3月房地产开发投资同比增9.1% 新开工面积增11.6%--统计局

中国支持社会力量提供多种医疗服务 扩大市场开放--国务院
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布，1-3月全国房地产开发投资同比增长9.1%，增速比1-2月份提高0.2个百分点；房屋新开工面积同比增长11.6%，增速提高1.2个百分点。
统计局并公布，1-3月商品房销售面积同比增长19.5%，增速比1-2月份回落5.6个百分点；同期商品房销售额同比增25.1%，增速回落0.9个百分点。
数据显示，3月末商品房待售面积为68,810万平方米，2月末商品房待售面积70,555万平方米，去年末为69,539万平方米。
统计局网站刊登新闻稿并称，3月份房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.13，比2月份提高0.37点。
1-2月中国全国房地产开发投资同比增长8.9%,房屋新开工面积同比增长10.4%；同期，商品房销售面积同比增长25.1%，商品房销售额同比增26%。（完）
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/
(发稿 陈君/宿泱韫；审校 乔艳红)
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。
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