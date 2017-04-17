版本:
中国
中国财经 | 2017年 4月 17日 星期一 10:15 BJT

中国1-3月房地产开发投资同比增9.1% 新开工面积增11.6%--统计局

路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布，1-3月全国房地产开发投资同比增长9.1%，增速比1-2月份提高0.2个百分点；房屋新开工面积同比增长11.6%，增速提高1.2个百分点。

统计局并公布，1-3月商品房销售面积同比增长19.5%，增速比1-2月份回落5.6个百分点；同期商品房销售额同比增25.1%，增速回落0.9个百分点。

数据显示，3月末商品房待售面积为68,810万平方米，2月末商品房待售面积70,555万平方米，去年末为69,539万平方米。

统计局网站刊登新闻稿并称，3月份房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.13，比2月份提高0.37点。

1-2月中国全国房地产开发投资同比增长8.9%,房屋新开工面积同比增长10.4%；同期，商品房销售面积同比增长25.1%，商品房销售额同比增26%。（完）

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/

(发稿 陈君/宿泱韫；审校 乔艳红)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐