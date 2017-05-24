（重发）中国房地产投资市场首季交易量同比减逾两成 料之后会反弹--高力国际

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路透上海5月24日 - 国际物业顾问--高力国际周二稍晚发布报告，2017年一季度中国房地产投资市场交易量同比下降逾两成，但是鉴于中国经济继续成长，投资需求稳定，估计短期内国内的投资市场将会反弹，全年前景向好。

报告预计，今年的中国投资性房地产收益率将稍有下降，但仍略高于亚洲平均水平。投资机会主要包括：在上海地区的办公和物流物业，北京市中心的老旧建筑改造，以及成都国际铁路港周边商务园区的新办公楼和工业物业。

高力国际亚洲区研究及咨询服务行政董事夏思坚表示，“一季度中国房地产交易同比下降25%，但鉴于中国经济继续迅速增长、未开发土地仍炙手可热、投资需求稳定、大规模交易数量居高不下，接下来市场将会反弹，全年交易量将与去年的记录持平。”

一季度中国的房地产大宗交易总额达53亿美元，同比下降25%，环比下降62%。但高力国际认为一季度交易量下滑并不代表需求减少，而是由于在售高品质房地产资产稀缺，且许多业主倾向于继续持有而不出售。此外，一季度亦遭受季节性波动的影响。

上海在一季度表现异常强劲，房地产交易量同比增长7%，在亚太地区城市房地产投资市场中排名第二，仅次于香港。高力国际的数据显示，2017年一季度上海共收录12笔大宗交易，总金额达210亿元人民币（约合30亿美元），涵盖办公楼、商业园区及酒店式公寓。

高力国际中国区资本市场及投资服务主管及执行董事汪蓓表示，“大宗物业的成交历来是房地产投资市场的晴雨表。2017年上海大宗物业投资市场的首季表现是一个良好的开端。”

她说，全年来看，宏观方面，美联储是否加息、外汇管制是否有所松动等因素都将可能作用于整个大宗物业市场；微观方面，投资需求持续保持高位，市场上目前可供交易的优质资产有限。预期中短期内房地产投资市场的价格会有一定的增长，投资回报将会保持稳定。

报告指出，中国整体经济发展趋势良好，强劲的内需推动了进口量增长，而生产价格的回升也推高了工业利润。而随着中美关系的进一步发展，两国爆发贸易战的可能性渐消。这些都将推动商业房地产投资量攀升，国内外投资者和开发商的投资热情保持稳定，资本价值仍有进一步提升空间，并对收益率施加下行压力。

根据高力国际的数据，目前中国大城市中心地段的房地产收益率仍然处于合理范围，大陆一线城市写字楼物业的收益率为3.5%-4.5%，零售和工业物业的净收益率在4.0%-6.0%。 可供对比的是，香港港岛和新加坡核心区写字楼的收益率分别为2.3%和3.5-3.7%。 （完）