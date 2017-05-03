中国各地正建立购租并举住房制度 规范住房租赁市场不可缺--新华

路透北京5月3日 - 新华社周三发表述评称，规范发展住房租赁市场，建立购租并举的住房制度，是实现住有所居的重大民生工程；当前各地正在建章立制、多管齐下建立购租并举的住房制度，满足多元化住房需求。

文章称，在城市房价居高不下的情况下，要满足新市民的安居需求，构建规范的住房租赁市场不可或缺。

“实现‘住有所居’买房不是唯一答案；多层次、市场化、稳定规范的租赁市场也能提供可行的解决方案。”文章称，“各地正在通过土地、税收、金融等多种举措，扩大住房租赁供给，鼓励住房租赁消费。”

住建部和国土部上月初联合发文要求，将新建租赁住房纳入住房发展规划，采用多种方式增加租赁住房用地有效供应；在租赁住房供需矛盾突出的超大和特大城市，开展集体建设用地上建设租赁住房试点。

同时，广东明确将在建、建成、库存的商业用房等按规定改建为租赁住房，并鼓励各地政府盘活城区“三旧”和城市更新用地等存量土地；北京公布的未来五年供地计划提出，以建立购租并举的住房制度为主要方向，优化完善住宅用地供应结构，未来五年加快供地租赁类约占30%。

文章并援引住建部有关负责人称，将通过立法，明确租赁当事人的权利义务，保障当事人的合法权益，建立稳定租期和租金等方面的制度，逐步使租房居民在基本公共服务方面与买方居民享有同等待遇。

文章认为，专业租赁企业少，住房租赁市场发育不成熟，是中国租房市场供给不能满足需求的一个重要原因。

不过，梳理福建、广东、青海、广西、湖北等地出台的有关培育和发展住房租赁市场的实施意见，充分发挥市场作用，规模化、机构化、专业化经营是各地鼓励的主要方向，其中包括发展住房租赁企业，也包括鼓励房地产开发企业开展住房租赁业务。

“目前住房租赁市场涌现了魔方、青客、优客逸家、YOU+等一批住房租赁企业。以万科为代表的房地产开发企业，拓展业务范围，将其持有的房产用于租赁经营。”文章称。（完）