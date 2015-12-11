中国经济2017年底才可能出现反弹 工业利润难回升--专家

路透北京12月11日 - 中国国家信息中心首席经济学家祝宝良周五表示，明年中国经济将继续下行，直到2017年底国内经济调整之后，经济才可能出现反弹。经济调整最主要的是工业去产能，不过两年之后工业的利润也难以回升。

祝宝良在第一财经宏观经济与财富管理2016大趋势的论坛上表示，包括中国在内的资源出口国经济调整刚刚开始，去产能、去杠杆都还没有完成，中国经济调整的核心在于工业去产能。

“中国钢铁、有色、建材、化工、煤炭，甚至包括汽车行业产能过剩的压力非常大，这五大行业企业的利润，年度下降66%左右，这几个行业价格的下跌影响到我们PPI价格下跌的60%。”他称。

他并称，如果考虑这五个行业下跌以后通过投入产出往下游传导的影响，它们将占到PPI的下跌90%的因素。即便到2017年完成去产能的任务，这些行业的利润也很难回升，只能稳住不再下跌。

民生银行研究院院长黄剑辉则认为，2016年经济将筑底起稳，预计2016年GDP增长6.7%。

就钢铁行业而言，中国钢铁协会党委书记刘振江本周稍早表示，中国钢铁行业面临着需求断崖式下跌、去产能速度跟不上的现状，化解过剩产能至少需要2-3年。

“以前需求是增速下降，现在直接负增长，但产能没法降这么快。这不全是行业的问题，是整个经济下沉、工业下沉造成的结果。”刘振江称。

中国国家统计局新闻发言人盛来运周五称，从近几个月主要指标的走势以及近期调研情况看，宏观调控政策效果不断积聚和显现，经济初现回暖迹象。他表示，对完成全年7%左右的预期目标充满信心。（完）