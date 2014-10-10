综述：资源回收高峰将至 再生金属明年望触底回升

作者 李文科

路透北京10月10日 - 和整个有色金属行业一样，中国再生有色金属同样承受经济增速放缓、价格低迷需求不振、融资困难及进口废金属价格倒挂等多重压力，但该行业有望在明年走出谷底，进入上升周期。

究其原因，中国国内的铜铝等有色金属报废高峰期有望在明年到来，且中国正在逐步增加废旧金属进口品种，加上中国政府坚持生态文明和可持续发展的战略未变，政策和供应优势将有效降低中国再生有色金属的成本，从而引领行业走出低谷。

“如果整个国内外经济能稳定复苏，可以说，再生有色金属行业的盈利提升空间将更大。”中国有色工业协会再生金属分会副会长兼秘书长王吉位指出。

他在再生金属国际论坛的新闻发布会上解释称，中国再生资源的回收率可以说最高，技术装备方面也处于全球领先的位置。而按照测算，一般铜的报废周期是30年，铝则是15年，这样的话，到明年，国内的有色金属回收量将大幅提升，缓解原料不足困境。

虽然经济转型和融资困难，但在环保和投资方面，再生有色金属行业可能比原生金属行业拥有更大的优势；从投资角度而言，再生有色金属的投入数量可能只及原生金属的一成，且进口废旧金属的伴生产品可以部分抵消拆解成本。

再加上2014年以来，人民币汇率一改之前的单边升值走势，年内贬值幅度一度超过3%，且未来人民币以双向波动格局为主，这对于依赖进口废旧金属的再生有色金属而言，也不乏是一个利好因素。

不过，再生有色金属行业发展仍面临诸多困难，由于其属于强周期性行业，发展速度与宏观经济走势密切相关，宏观环境低迷是一大制约；对于行业而言，进口难、回收难以及融资难位列前三。

数据显示，今年以来原料进口量和金额双双下降，含铜废料跌幅较大。1-8月，共进口含铜、含铝、含锌废料395.7万吨，金额94.4亿美元，分别同比下降9.9%和17.2%。其中，进口含铜废料246.3万吨，同比下降11.7%，金额72亿美元，同比下降19%。

王吉位并预计，今年整个再生金属产业面临较大的困难，但再生金属主要品种（铜、铝、铅、锌）今年的产量仍有望与去年持平，其中再生铜产量同比料有所下降，而基数较大的再生铝则有所增长。

2013年中国再生有色金属产业主要品种（铜、铝、铅、锌）总产量约为1,073万吨，同比增长3.3%，其中再生铜产量同比持平，约275万吨；再生铝同比增8.3%至约520万吨；再生铅同比增7.1%至150万吨，再生锌产量128万吨，同比降11.1%。

**国内资源回收高峰将至**

国内资源的回收高峰时期将在2015年开始，且国家规范和扶持再生有色金属行业的政策包括税收优惠以及简化审批等持续出台，都将为再生有色金属行业营造发展良机。

中国城镇化建设仍有不小空间，经济亦有望持续增长，令国内有色金属的消费量和社会积蓄量不断增加，实际上，近年来国内有色金属废料回收量持续快速增长，国内废料已经成为再生有色金属产业的重要原料来源。

“再生金属也是产能过剩，市场销售压力比较大，那就只能在原料上做文章，...明年开始，增加的资源量中国国内回收部分的比重将大幅更高，有利于降低企业成本。”王吉位称。

受环境恶化，尤其是雾霾的影响，中国国务院总理李克强在今年两会的时候明确表示，要淘汰黄标车和老旧车600万辆；王吉位认为，到2020年这一数量估计将提升至1,000万辆。

国家并出台政策鼓励淘汰进程。比如在北京，今年9月15日至10月31日期间报废老旧机动车的车主，将在享受原6,000元补助标准的基础上，每车再增加3,000元补助额度，最高增加额可达5,000元。

不仅如此，国内其他报废的资源量也会越来越多，回收资源量的增速亦会不断加快。

2013年中国五种主要废弃电器电子产品的理论回收量约为1.47亿台，实际回收量约1.143亿台，约合263.8万吨。根据2013年拆解电器统计数据，电视机拆解数量达3,819.1万台，占总拆解量的92%。在财政部出台的处理量20%最低限额的要求下，2014年，最难回收的房间空调器的数量将有所上升。

以铜为例，2013年中国再生有色金属产业发展报告称，随着中国铜蓄积量不断增加，废铜产生量也会增加。按照国内铜使用周期20年测算，1993-2013年累积铜的消费量6,832万吨，按回收率80%计算，废铜蓄积量为5,466万吨，这些资源已陆续进入废铜市场，预计2020年自产废铜154万吨。

**融资问题难中有喜**

由于再生有色金属行业绝大多数是中小民营企业，融资难一直是行业面临的大问题，但随着最近几年规模化水平不断提高，行业进口方式和定价方式也在与时俱进，已经有不少企业在进口贸易中采用信用证、境外低成本融资等方式来缓解资金难题。

不仅如此，再生有色金属行业作为国家战略性新兴产业获得了资本市场的关注，也获得了国家产业政策的扶持，今年上半年就有多家上市公司通过兼并重组加速布局再生资源行业，也有国有大型企业有意介入这一行业，令该行业的产业结构和资本结构得到优化。

“从产业结构角度而言，企业正在从珠三角、长三角往中西部转移，资本结构来看，投资机构开始对再生金属进行关注和收购，也有企业考虑在资本市场上市融资。”王吉位提到。

不过他认为，在青岛港发生的有色金属骗贷事件，对再生有色金属行业的负面影响亦非常明显，在国家收紧银根的背景下，融资问题仍是行业面临的严峻挑战。

再生金属分会调研得知，对于大型企业及当地龙头企业而言，受到的影响较小，但多数中小型再生金属企业由于银行抽贷，资金压力非常大，江苏、浙江、广东等地的不少企业或者停产转产，或者消减产量保持最低限度运营，企业的在建、新建项目进度普遍放缓或停顿。

“再生有色金属行业是变废为宝的行业，...这个行业是可持续发展的来源，是朝阳产业。”再生金属分会副会长李士龙称。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国期货业协会最新统计资料表明，9月全国期货市场交易规模较上月有所上升，以单边计算，当月全国期市成交量和成交额同比分别增长43.79%和17.74%，环比亦增长，改变上月成交规模同比和环比双双下降的格局。

--中石油集团（CNPC）旗下的中国石油管道公司称，已收到中国国家发改委对于中俄东线天然气管道项目的复函，预计中俄东线管道在明年上半年开始中国境内段建设，争取2018年竣工投产。

--中国财政部周四称，自2014年10月15日起，取消无烟煤、炼焦煤、其他烟煤等燃料的零进口暂定税率，分别恢复实施3%-6%的最惠国税率。

--美国周二证实，将向进口自中国、德国、日本、韩国、瑞典和台湾的无取向电工钢材征收反倾销税，因为这些它们在美国市场的售价过低。

--中国钢铁工业协会(CISA)副秘书长迟京东周一对路透表示，中国今年取消退税等出口刺激政策后，明年钢铁出口可能减少。

--中国青岛港口的金属融资骗贷事件对银行金属融资业务造成了冲击，导致镍出口意外跳增，并推迟了对全球镍供应短缺出现时间的预期。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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