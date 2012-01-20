中国推出领导专用平板电脑“红派壹号”

路透上海1月19日电（记者 Melanie Lee）---中国共产党的领导干部如今有了专门的平板电脑，可以用来验证身份信息、阅读干部的微博、管理国有企业，同时不用担心使用资本主义的iPad有损自身形象。

这款名为“红派壹号”的平板电脑使用安卓系统，安装有领导干部专用的各种软件。带皮套的“红派壹号”的价格高达9,999元（合1,600美元），相当於最贵的iPad 2价格的两倍。

令人错愕的价格引发了中国微博用户的热烈讨论，对如此昂贵的理由以及谁来埋单议论纷纷。

新浪微博用户Looperrr称，“神马玩意儿？擦那。。还不如陪IPAD了。”

“红派壹号”产品的发言人刘鲜日周三接受媒体采访时称，这款平板电脑的销售完全属於市场行为。

他表示，“红派壹号”的价格较高，因为其中预装了专门适用於领导干部和国有企业管理者的软件。

但是周四的网络调查显示，逾2,000名网民认为这款平板电脑是特权的象征，另有1,500网民认为这款产品的目的是盘剥纳税人。

微博用户Xixizhiniu写道，看过所有这些文章，颇有感触，对於纳税人来说，就是把9,999元交到了领导的手上。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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