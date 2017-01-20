分析：新年减产新举措 中国重工业化解过剩产能任重而道远

路透北京/上海1月19日 - 随着中国努力化解钢铁和煤炭行业产能过剩，新的一年料迎来新一轮削减措施。但鉴于提高重工业效率之路任重而道远，这些新措施就好比沧海一粟。

中国政府多年来一直致力于减少煤炭在能源行业的应用，以治理污染并达成气候改善目标。同时也在努力让炼钢等供应过剩、污染较重的庞大行业瘦身。

不仅如此，中国方面还在尽力让国民经济重点远离重工业和廉价制造业，转向青睐高科技和服务业领域。

中国去年削减2.5亿吨煤炭和4,500万吨钢铁产能的目标，实现大幅超额完成。

路透对地方数据进行的评估显示，中国去年1-11月大举削减3.15亿吨煤炭产能。标准普尔全球普氏(S&P Global Platts)估计，钢铁产能削减幅度高达8,000万吨。

中国政府今年也誓言对数以万计的工厂和矿山采取举措，以削减同样数量的产能。

但钢铁和煤炭市场的过剩产能都太庞大了，关停低效生产的努力需要持续数年，估计要一直到2020年才能使过剩供应局面出现改变，并且地方政府对于大刀阔斧的改革也依然犹豫不决。

“那些依靠钢铁业来创造就业的省份，将不得不创造出新的就业岗位，不能出于维稳目的而继续向僵尸工厂提供援助。但这个转变过程不可能一蹴而就，”标普全球普氏的分析师Syliva Cao表示。

很多过时的低效产能正在被更高效的清洁能源所替代。

根据行业咨询公司Wood Mackenzie的估算，正在推进的新项目或已有项目的扩产，到2018年末将释放出巨大的15亿吨煤炭新供应。这个量接近于当前年产能的一半。

这种局面可能还将导致原材料市场供应过剩的加剧。美国及其他地区的同行已经指责中国出口过剩产能，打压价格和海外竞争对手。

“仍有大量(煤炭)过剩，即便各省已经宣布削减产能，但将不会影响到产量”伍德麦肯兹的Liu Cong说道。

“我们正在更新换代，而且还在建设新的高效铁矿矿山。”

**产能过剩VS过度生产**

在近期的削减产能声明中，中国江苏省据报计划到2020年前总计削减1,750万吨产能。

不过该省总产能估计在12亿吨，每年的过剩产能可能高达4亿吨，标准普尔全球普氏分析师称，这显示出中国要达到合适的钢铁产能是多么任重道远。

2016年削减的产能大多本已处于闲置状态，对实际供应几无影响，2016年1-11月的产量增加了1.1%至约7.4亿吨。

在这种大环境下，近几个月的价格上涨以及推动期货价格升至多年高点的一轮投机性买盘，或许是有些过度。

“如果看一下去年的钢铁产量，就会发现相比2015年没有变化...削减产能只是改变了钢铁产出的分配，而不是整体数量，”梅塔科咨询有限公司总裁许中波称。

对各省数据的分析显示了煤炭减产的程度。随着政府提倡使用更清洁的可再生能源，煤炭产出已经连降三年。

内蒙古、山西和陕西等产煤大省在遭受减产冲击方面首当其冲，据国家统计局数据，这几个省份在去年前11个月累计关闭了2.115亿吨产能，占同期产能关闭总规模的一半。

新华社本周报道，陕西今年将削减2,000万吨产能，湖北省计划两年内关闭其煤矿。

但中国经济减速将冲击制造业，降低对主要工业产品的需求，也就放大了加大减产力度的必要性。

分析师警告指出，钢铁需求可能触顶，随着玻璃和水泥等能源密集型产业增长减缓，煤电产出料下降。

建筑用螺纹钢库存本周触及去年4月以来高位490万吨，自12月初以来增长了100万吨，表明供应在增长。

中国煤炭产出图表：tmsnrt.rs/2jxHpNp (完)