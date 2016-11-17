中国9月减持美国国债280亿美元 为连续第四个月下降

路透香港11月17日 - 美国财政部周三公布数据显示，9月中国持有的美国国债规模连续第四个月下降，减少280亿美元至1.157万亿美元。过去12个月，中国持有的美国国债下降8%，但仍为美国国债第一大持有国。

日本作为美国公债第二大持有国，9月其持有量降至1.136万亿美元，8月为1.144万亿美元。

9月的数据显示，中国净减持美国长期证券128亿美元，其中净减持一年期以上美国国债149.16亿美元，但增持机构债、公司债及股票分别为20.7亿、400万、4,100万。

中国减持美国国债已在预期之中，此前的央行数据显示，中国外汇储备已跌至目前的3.12万亿美元，这几乎是2011年初的水平，中国外汇储备于2014年6月达到最高的3.99万亿美元。

外资9月抛售美债规模创纪录；鉴于美国经济形势稳步改善，投资者预期该国中短期内将升息。

而这种卖压导致美国公债收益率上升。美国10年期公债收益率在9月初时报1.570%，周三该收益率报2.213%。(完)