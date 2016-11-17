中国9月减持美国国债280亿美元 为连续第四个月下降

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透香港11月17日 - 美国财政部周三公布数据显示，9月中国持有的美国国债规模连续第四个月下降，减少280亿美元至1.157万亿美元。过去12个月，中国持有的美国国债下降8%，但仍为美国国债第一大持有国。
日本作为美国公债第二大持有国，9月其持有量降至1.136万亿美元，8月为1.144万亿美元。
9月的数据显示，中国净减持美国长期证券128亿美元，其中净减持一年期以上美国国债149.16亿美元，但增持机构债、公司债及股票分别为20.7亿、400万、4,100万。
中国减持美国国债已在预期之中，此前的央行数据显示，中国外汇储备已跌至目前的3.12万亿美元，这几乎是2011年初的水平，中国外汇储备于2014年6月达到最高的3.99万亿美元。
外资9月抛售美债规模创纪录；鉴于美国经济形势稳步改善，投资者预期该国中短期内将升息。
而这种卖压导致美国公债收益率上升。美国10年期公债收益率在9月初时报1.570%，周三该收益率报2.213%。(完)
(记者 毕晓雯; 审校 张喜良)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。