焦点：中国再融资新政抑制定向增发 料推升企业债务风险

路透上海/香港3月23日 - 银行人士及分析师指出，中国当局为抑制企业非公开发行股票大增而推出的再融资新政，正逼使更多现金吃紧的企业转而举债，中国企业债务负担原已达到全球金融危机以来高位，如今压力更加沉重。

中国上市公司定向增发从2013年到2016年增加了四倍，达到1,720亿美元，这种作法绕过了监管当局对首次公开发行(IPO)的控制，令外界担心，许多企业筹集了太多资金，用于缺乏效率或投机炒作的用途。

中国证监会因而在上个月推出A股再融资新政，限制这类筹资活动的规模，对定向增发时间予以规范，某些行业完全禁止。

根据中国本地媒体报导，自从再融资新政出台后，有46家公司取消了定向增发。海通证券预期，2017年缩水幅度在20-30%。

这可能让一些投资者感到满意，他们认为定向增发通常缺乏透明度，可以被用来抬高股票估值。但这样的规定也可能切断受困企业的一条生命线。

银行人士和分析师称，这类企业目前在考虑像优先股、可转债和银行贷款等一些选项。

中国国务院总理李克强本月在全国人大会议上称，解决债务负担问题是今年的首要任务，但上述选项可能增加企业负债。据国际清算银行(BIS)，中国的企业负债与国内生产总值(GDP)之比飙升至169%。

瑞银分析师团队称，新增信贷中越来越大的比例被用于偿还现有债务。

“去杠杆来得不会像原先计划的那样快，”评级机构穆迪的高级副总裁胡凯说，预测一些借款人未来面临困难。

高负债有可能限制企业为发展融资的能力，如果他们遇到不利于业务发展的因素，就将面临更大的风险。

自去年底以来，证监会一直在收紧定向增发渠道，因市场担心上市公司为劣质或投机性质的投资项目筹集了太多钱，其中包括高收益的理财产品。

新规定要求定向增发规模不得超过公司股本的20%，并禁止他们在上次筹资之后18个月内再次筹资。

据路透计算显示，自2014年开始以来的98宗企业定增案中，约有10%的筹资规模超过了他们股本的20%。

时间限制可能会影响更多公司，最近这些案例中约有半数距离上次再融资的时间都不超过18个月。

对那些仰赖帮助企业发行配股而赚取费用的银行而言，这样的限制也是坏消息。

“一年内可以做许多案例，这意味着可以轻松赚钱，”某国际投行驻北京的银行家称。

首次公开发行或二次发售的增加，不太可能弥补获利下降，因为对重大上市交易要求的时间年限可能延长至两年或三年。

中国企业定向增发和IPO图表：tmsnrt.rs/2lJX4GS

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