发改委称周一起下调成品油价格

兖州煤业称收购联合煤炭进展顺利 澳洲业务可望尽快扭亏
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透上海9月29日 - 中国国家发展和改革委员会周日称，自周一(30日)起汽、柴油价格每吨将分别下调245和235元人民币，成品油价在此前连续三次上调后走低。
发改委网站通知称，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.18元和0.20元，调价执行时间为9月29日24时，也就是周一起。
通知并要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，保障成品油市场稳定供应，严格执行国家价格政策。（完）
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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