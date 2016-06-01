焦点：中国或将批准独立炼厂获得更多原油进口配额--东明石化

路透新加坡6月1日 - 一位业内高管周三表示，中国可能会批准独立炼油企业获得更多原油进口配额，到2016年底总进口配额将接近每日200万桶。

“我们预计到今年年底，每年的原油进口配额将达到约1亿吨(每日200万桶)，”山东东明石化集团副总裁张留成参加一次行业活动时说。

中国2016年前四个月的原油进口增至纪录高点，较上年同期增长12%，受独立炼油企业的推动。这些炼厂也被称为“茶壶”炼厂。

“茶壶”炼厂主要使用燃料油生产其他油品，大致在去年获得进口许可后才开始加工原油。

张留成说道，随着独立炼厂逐渐减少使用燃料油，到2018年原油在给料中的比例将占到90%以上。

俄罗斯是第一季中国独立炼厂的最大原油供应国，其后是阿曼、安哥拉和哥伦比亚。

不过张留成表示，俄罗斯ESPO原油越来越不具竞争优势，将来可能会更多地从中东和西非进口。

大宗商品信息提供商阿格斯(Argus)的分析师麦文照说道，14家独立炼厂已经获得原油进口配额，每日可进口120万桶。

他称，另有八家炼厂还在等待批复，不过北京方面已经放慢审批进程，因茶壶炼厂聚集地--山东省港口积压严重。

麦文照表示，这种不确定性“导致难以预估他们会进口多少原油”。

独立炼厂也已出口他们的第一批汽油船货，为中国燃油出口增长做出贡献。麦文照称，山东京博石油化工在5月份出口第一批规模为2万吨的汽油船货，并称东明石化已出口四批船货。

今年1-4月份，中国每月平均出口约64.3万吨汽油，较上年同期月均规模增长近54%。

然而，出口基础设施的缺乏将限制独立炼厂的燃油出口能力。

“我们不会见到油品出口快速繁盛，”麦文照称，“再过两年，倒有可能会对韩国和沙特(沙乌地)阿拉伯等出口国造成影响。”(完)