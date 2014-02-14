中国东方资产静候改制方案落地 拟最早2015年底上市--报载

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8947元附近
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
路透上海2月14日 -在中国信达(1359.HK)去年底赴港上市并受热捧之后，中国其他资产管理公司上市规划也浮出水面。据上海证券报周五报导，中国东方资产管理公司近日明确提出，如果公司改制方案在今年上半年获批，将争取2015年年底或稍晚一点时间实现集团整体上市。
东方资产近日召开的2014年年度工作会议上提出，今年要完成全年利润120亿元人民币、增速约10%的适度增长目标，为集团未来上市提供良好的业绩记录和财务基础。
2013年，东方资产经营业绩继续高速增长，集团拨备前利润突破百亿元大关，达到110亿元，比去年增长80%，近三年复合增长率达88%。截至2013年年底，集团总资产达到2,296亿元，净资产达到334亿元。
“我们要紧紧抓住这一重要的窗口期。如果公司改制方案在今年上半年获批，我们将争取2015年年底或稍晚一点时间实现集团整体上市，”东方资产总裁张子艾指出。
去年东方资产在境外发行美元债，并获得惠誉“A-”评级，以及信达资产在香港成功上市，表明国际资本市场正逐步认可国内金融资产管理行业的价值。
他还表示，2014年东方资产将经营目标定调为适度增长，目的就是要促进全辖转变增长方式，调整业务结构，从过去简单的高速增长转向健康的适度增长，从粗放的外延式增长转向有质量和可持续的内涵式增长。
去年2月，财政部批准东方资产启动股改准备工作并研究股改方案。目前监管部门已经基本认可了公司的改制设想，改制评估审计工作已基本完成，转型改制方案也已分别上报财政部和银监会。
张子艾指出，东方资产的改制方案初步确定了“以保险和资产管理为战略定位，全价值链的领先金融服务集团”的战略愿景。
东方资产管理成立于1999年，最早定位于处理银行不良资产的政策性金融机构，目前旗下拥有保险、证券、信托、租赁、信用评级和资产管理等多种金融业态，拥有中华联合保险控股股份公司、东兴证券、大业信托等多家子公司。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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