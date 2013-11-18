中国释出改革红利点燃股市激情 但将难见大牛

10月8日在合肥一家证券营业所拍到的图片。 REUTERS/Stringer

* 三中全会细则提振外界对中国经济信心

* 香港中资股表现强劲，A股蓝筹股亦被提振

* 单独二胎、土改等改革概念股炒作热络

* A股或会有阶段性行情，难见大牛

作者 林琦

路透上海11月18日 -三中全会细则的公布，政策面“超预期”令大中国区投资者雀跃不己。大家不仅对未来中国宏观经济转向乐观，而且例如单独二胎、农村土地改革等政策亮点亦催生题材股炒作热潮。

香港股市场周一相当“激动”，A股市场亦是快速升温；而且，这股“中国热”亦成为推动亚洲股市上涨的主要力量之一。不过，三中全会的改革举措将贯穿未来七年，短期影响有限，而且年底国内资金面历来紧张，因此短线来看，大中华地区的牛市仍难来临。

“三中全会细则有些超预期，在房地产市场、土改、国企改革等方面还有不少实质性内容，市场对此的解读比较乐观。”浙商证券首席策略分析师王伟俊指出。

中国上周五晚间发布中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，共16个部分，从经济、政治、文化、社会、生态文明、国防和军队六个方面，具体部署全面深化改革的主要任务和重大举措，其中不乏诸多突破性改革举措，包括土地改革，政府管理体制等。

不少投行对此次三中全会给予正面评价，例如中金公司宏观分析师梁红认为，过去三十五年来中国改革经验表明，市场化改革能够把蛋糕越做越大，换言之，改革一直对经济增长和收入产生正面影响，即便在短期内亦常常如此，这样的改革效应可称之为“改革红利”。

德意志银行大中华区首席经济学家马骏亦指出，十八届三中全会作出的相关决定在一系列经济领域改革的力度是十几年以来最大的，将提升经济中长期的增长潜力和稳定性。而瑞银已将中国投资评级上调为加码，预计中国股票未来数月将会跑赢亚洲地区其他股市。

周一恒生国企指数.HSCE尾市上涨逾5%至逾六个月高点，沪综指.SSEC亦收涨2.87%至2,197.219点，并创下逾两个月最大单日升幅；就连MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS亦上涨了近1.3%。

“A股市场今天是被港股拖着走。”银河证券资深分析师任承德表示，恒生国企指数两天内累计升幅近10%，那些同时有A股和H股的大盘蓝筹股，其A股没有理由不补涨。

**题材股全面开花**

三中全会细则的公布，相当多领域的具体政策趋向将更为清晰，这让题材股炒作找到了理由。

太平洋研究院副院长张伟明指出，今天盘中热点继续延伸扩散，从单独二胎政策、安防、军工、到券商保险、土地流转、医疗保健等三中全会政策受益股全面爆发，市场人气得到极大提升，预计最近两周市场热点仍将此起彼伏。

上周末，国家计生委表示，中央决定实施“单独二胎”新政，全国不设统一时间表，由各省负责。单独二胎是指夫妻双方有一方独生子女可以生二胎，这较目前需双方均为独生子女的要求已有质的突破。

单独二胎政策一旦启动，将会令国内每年婴儿出生数量上升，从而扩大例如奶粉、玩具等相关产业的消费需求。A股市场上，玩具企业高乐股份(002348.SZ)、乳业股三元股份(600429.SS)等收盘均封于涨停位；而乳业股雅士利国际(1230.HK)午后涨逾8%，此前一度上涨11.6%。

张伟明亦指出，本次上涨紧紧围绕三中全会改革红利预期展开，后续随着各地和各部门的政策细则出来，将出现去伪存真的筛选，具有真正政策受益、业绩预期明确的个股将长期走牛，需警惕单纯的概念炒作类个股回落风险。

任承德指出，香港国企股的涨势如此凶猛，势必会带动A股市场上的蓝筹股出现反弹。由这些蓝筹股权重较大，因此沪综指短期内上涨一两百点还是有可能的。

王伟俊亦认为短期内大盘仅是一个波段性上涨行情。他表示，年末按惯例资金面较紧张，今年相信更会出现这种情况。在流动性不配合的情况下，大盘难以出现反转行情，而且三中全会的政策相当多会在较长时间发挥效力，炒作热情的持续性值得怀疑。（完）

（北京中文部张晓翀对此文亦有贡献）

(审校 杨淑祯)

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