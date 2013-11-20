中国称最终会取消计划生育限制

路透北京11月19日(记者 黄瑞黎) -国家卫生计生委宣传司司长、新闻发言人毛群安周二表示，中国最终会取消计划生育限制。在刚刚结束的十八届三中全会上，中国政府允许夫妻双方一人为独生子女的家庭可以生育第二个孩子。

中国是世界上人口最多的国家。中国政府表示，自1980年以来，计划生育政策避免了了4亿人口的出生。

但这项政策日益有碍中国经济增长。

毛群安表示，中国的生育政策的调整没有设定统一的时间，按照中国现行计划生育管理制度，由各省决定当地生育政策的调整，并完成实施“单独两孩”政策的法律手续，但这个时间间隔不能太长。

毛群安称，中国会进一步放松计划生育政策，但是他暗示政府近期还不会取消生育限制。

当被问及中国未来是否会取消生育限制时，他表示，“肯定将来会调整，你所说的那个情况有一天会实现。”

他表示，他还不好说政策调整的具体时间和方式。

“我们最近在回顾总结中国在实施计划生育这几十年来的进程，可以说中国通过计划生育政策控制了人口的快速增长，缓解了人口对自然环境的压力，应该说这个成就是很明显的，但是我们也非常清楚，为了这个成就的取得，全国的人民做出了很大的牺牲。”

“我们不否认，国家实行计划生育政策和每一个个人每一个家庭的生育意愿之间是有矛盾的。”

他还表示，中国将考虑经济、社会和人口状况对生育政策作出进一步调整。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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