中共中央政治局：2020年确保农村贫困人口脱贫 深化国企改革

路透北京11月23日 - 中国中共中央政治局周一表示，到2020年确保现行标准下的农村贫困人口实现脱贫，把精准扶贫、精准脱贫作为基本方略，“咬定青山不放松，采取超常规举措，拿出过硬办法，坚决打赢脱贫攻坚战。”

当日政治局会议审议通过关于打赢脱贫攻坚战的决定，并听取关于巡视55家国有重要骨干企业有关情况的专题报告，强调全面深化改革是国有企业发展的必由之路。

会议要求，到2020年通过产业扶持、转移就业、易地搬迁、教育支持、医疗救助等措施解决5,000万人左右贫困人口脱贫，完全或部分丧失劳动能力的2,000多万人口全部纳入农村低保制度覆盖范围，实行社保政策兜底脱贫。

政策方面，加大财政扶贫投入力度，确保政府扶贫投入力度与脱贫攻坚任务相适应。要加大金融扶贫力度，鼓励和引导各类金融机构加大对扶贫开发的金融支持。

中国上月通过的“十三五”（2016-2020年）规划建议明确了扶贫目标：在现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。现行脱贫标准下2014年末全国还有7,017万农村贫困人口。据测算，2020年全国脱贫标准约为人均纯收入4,000元。

政治局会议还指出，全面深化改革是国有企业发展的必由之路，加强党的领导是深化国有企业改革坚持正确方向的根本保证。要用好巡视成果，敢于破除体制机制弊端，发挥改革的突破性和先导性作用，为国有企业发展提供持续动力。（完）