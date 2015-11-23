中共中央政治局：2020年确保农村贫困人口脱贫 深化国企改革

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京11月23日 - 中国中共中央政治局周一表示，到2020年确保现行标准下的农村贫困人口实现脱贫，把精准扶贫、精准脱贫作为基本方略，“咬定青山不放松，采取超常规举措，拿出过硬办法，坚决打赢脱贫攻坚战。”
当日政治局会议审议通过关于打赢脱贫攻坚战的决定，并听取关于巡视55家国有重要骨干企业有关情况的专题报告，强调全面深化改革是国有企业发展的必由之路。
会议要求，到2020年通过产业扶持、转移就业、易地搬迁、教育支持、医疗救助等措施解决5,000万人左右贫困人口脱贫，完全或部分丧失劳动能力的2,000多万人口全部纳入农村低保制度覆盖范围，实行社保政策兜底脱贫。
政策方面，加大财政扶贫投入力度，确保政府扶贫投入力度与脱贫攻坚任务相适应。要加大金融扶贫力度，鼓励和引导各类金融机构加大对扶贫开发的金融支持。
中国上月通过的“十三五”（2016-2020年）规划建议明确了扶贫目标：在现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。现行脱贫标准下2014年末全国还有7,017万农村贫困人口。据测算，2020年全国脱贫标准约为人均纯收入4,000元。
政治局会议还指出，全面深化改革是国有企业发展的必由之路，加强党的领导是深化国有企业改革坚持正确方向的根本保证。要用好巡视成果，敢于破除体制机制弊端，发挥改革的突破性和先导性作用，为国有企业发展提供持续动力。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)