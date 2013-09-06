中国经改及金融部际联席会双轨运行 旨为推进改革铺路

* 国务院批复建立经济体制改革工作部际联席会议制度

* 涉及一行三会的金融监管联席会议制度此前已获批

* 协调部门工作，旨为三中全会推进改革铺路

作者 沈燕

路透北京9月6日 - 中国新一届政府推进改革的步伐越跨越大，在稍早成立涉及一行三会金融监管的部际联席会议后，涉及35个政府部门的经济体制改革部际联席会议亦应运而生。

尽管这两个联席会议均不刻制印章，也不正式行文，分别由央行和国家发改委牵头，更多体现的是统筹协调作用，但联席会议的建立亦让外界对三中全会可能涉及到的改革面之广充满期待。

“本届政府的改革力度还是比较大的，在下放审批权限，金融改革等方面，成立联席会议也是为了在改革顶层设计方案下，更好协调各部委间的工作，便于下一步改革的推进。”发改委一位不具名的人士称。

但他同时提到，从联席会议本身看并没有太强的约束力，主要涉及政府职能部门的牵头协调工作，并不具备决策权，也没有赋予太多的职责，更多是正常工作的一部分。

“三中全会应该会有改革的顶层设计和一揽子改革方案，这都需要各部门去落实，通过联席会议制度先去协调，有利于推进改革。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁认为。

他表示，预计新一轮改革涉及面很广，需要一个协调部门，不用成立新部门、采用联席会议的方式也是提高政府效率的体现。

国务院日前批复同意由国家发改委牵头，建立由35个单位组成的经济体制改革工作部际联席会议制度。而此前于8月中旬，国务院已同意建立由人民银行牵头的金融监管协调部际联席会议制度，成员名单包括召集人央行行长周小川，银监会主席尚福林，证监会主席肖钢，保监会主席项俊波和外汇局局长易纲。

将于今年11月召开的十八届三中全会，明确深化改革加强反腐，将确定新任政府未来五年甚至10年的执政方向，因而备受各界高度关注。

**协调部门工作，便于推进改革**

早在今年两会期间，学界就曾呼吁中国要推进新一轮改革，并应成立体改委。对此中央机构编制委员会办公室副主任王峰明确表示，是否组建体改委，还需要深入研究。

他指出，主要有三个拿不准。第一，中国已建立较完善的社会主义市场经济体制，在这个基础上深化改革，需要各部门结合发展中的问题共同研究解决，要不要再搞一个实体机构，拿不准。

“第二个拿不准，是当前面临的改革，范围更加广泛、任务更加繁重，搞一个机构能否把所有改革都统筹起来，干得了干不了，没把握。”

第三则是，这几年各领域改革都在有序推进，有的已取得了明显成效，建立了各领域高层次的协调和推进机构，效果不错。“把这一套弃之不用，重新再搞一个机构，拿不准。”他说。

而成立经济体制改革联席会议和金融联席会议，加强部门间协调沟通，显然有助于落实推进下一步改革。

一位不愿具名的政府官员就称，由于政府间管理职能存在交叉，以往就存在几个部门开会讨论一件事，但讨论了很多次最后都没有结果，最终是哪个部门的领导强势，可能事件的解决方案就有利于该部门。

“有些时候有些政策就是各部门间吵架吵出来的。”该位人士称，建立联席会议制度，对提高部门工作效率有正面作用，也便于事先沟通。

不过，也不乏对经济体制改革联席会议的牵头人是发改委颇有微词者。

“发改委本来权力就太集中，素有‘小国务院’之称，现在又是联席会议的牵头人，难免有增加无形权力之嫌。”一位不具名的人士私下抱怨。 (完)

(审校 张喜良)

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