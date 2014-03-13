中国改革元年期待多 政策如何‘落地’让人忧

图为上海浦东金融区，行人在架空通道上经过。 REUTERS/Carlos Barria

* 改革元年期待多，企业家期待相关政策尽快落地

* 政策鼓励发展混合经济，民企担心成点缀

* 期待垄断领域开放，呼吁市场公平竞争和企业家财产受法律保护

作者 沈燕

路透北京3月9日 -虽然对2014年中国的改革元年充满期待，但在北京参加两会的诸多民营企业家们却纷纷表达了对支持中小微及民企的政策落地程度究竟有多大的担忧，以及诸多的改革举措是否会流于形式。

在周五政协工商联的小组讨论会上，来自不同领域的民营企业家谈及各自所处实体经济面临的困难，对政策充满期待的同时，也抨击现行一些政策和法规的滞后，呼吁加快建立公平的市场竞争环境，并让企业家辛苦积累的财富能得到法律保护。

“三中全会改革的方案确实很好，但真的要落到实处比较困难。”中国汽车制造商--吉利集团董事长李书福称，虽然很多政策出发点很好，但在落实的时候相关政府部门都有自己的解读，按自己的想法去理解，真正要做一件事的时候，部门间推责任，问题仍难解决。

他称，根据他们所作的调查，很多民营企业家都不希望自己的子女子承父业，一方面在中国民营企业家的经营环境很艰难，另一方面企业家的财产很难在法律上得到保护。

一石激起千层浪，李书福的发言引发与会其它企业家的共鸣，现场发言中纷纷大倒苦水。

事实上，中国一直不乏支持民营小微经济的举措，此前有支持民营经济发展的新旧36条，此次三中全会则明确提出坚持和完善基本经济制度，支持非公有制经济健康发展。提出坚持权利平等、机会平等、规则平等，废除对非公有制经济各种形式的不合理规定，消除各种隐性壁垒，制定非公有制企业进入特许经营领域具体办法。

但从过往政策的落实看，民营及中小微企业发展面临的弹簧门、玻璃门并没有消除，这也让企业家们对三中全会政策的落地程度究竟有多大仍心有余悸。

**困境难消**

“如果说国企是大象，国家需要大象跳舞，那么民企就象是鲤鱼，鲤鱼要跳龙门，国家推动混合所有制经济发展好比是让两种不同的动物共生共荣，会有很大难度。”伊利实业集团股份有限公司董事长兼总裁潘刚称。

他的此番感叹是针对三中全会决定鼓励非公有制企业参与国有企业改革，鼓励发展非公有资本控股的混合所有制企业，鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度。

潘刚表示，国企集中在资源的上游，而民企集中在下游，希望国家能尽快出台打通上下游的政策，这也是民企共同期待的。

不过，他提到，很多民企担心如果不治疗国企的大企业病、官本位思想，不从现代企业治理结构改革，那么大象还是大象，而民企只起到“鲶鱼”的效应。

事实上，能踏入政协委员的企业家们多是行业的翘楚，虽然经营领域各有不同，但欠缺公平的经营环境及市场面临不平等竞争等，令他们颇为感同深受。

宏图高科董事长袁亚非就表达同样的忧虑，“混合所有制经济切忌新瓶装老酒，不要让民企成为混合制经营的点缀。”

袁亚非以其投资的一个期货公司为例，由于国企是大股东，结果期货公司总经理被任命为处级干部，年薪不过20万，“这怎么会有激励效果？我只能期盼要么他们派个好干部，要么就希望赶紧把股权卖掉。”

而法规的滞后以及简政放权政策在基层难落实并被误读，包括从审批制到核准制如何规范以及支持中小微企业的政策缺乏解读平台等等，也让民营企业家们感慨不已。

袁亚非就提到，政府简政放权本来是好事，包括从审批制到核准制的转变，但从实际情况看由于核准制程序不规范，很多手续审批权限下放后，在报备的时候没有时间限制。

而法规滞后阻碍民营经济的发展，让许多民营企业家被“移民”被迫选择海外上市，以及在企业并购中折戟，也让在场的企业家们有切肤之痛。

“一些民营企业家为什么移民？为什么要到海外注册公司，就是因为国内上市融资的路很难走通，不得不选择移民海外，但业务依然是国内。”研祥高科控股集团董事局主席陈志列称，他建议可在上海自贸区试点打通民企海外上市的直通车。

他还提到，境外上市的很多民企并不涉及国家机密，但由于海外上市的身份，使得这此民企在国内并购的时候遇到很多法律障碍。

“简政放权如何落地？改革举措如何落实？”显然是现场企业家们的共同疑虑。

(发稿 曾祥进)

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