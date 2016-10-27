中国改革进展不尽如人意 落后产能和僵尸企业不应由政府决定--专家

路透北京10月27日 - 中国国务院发展研究中心副主任张军扩周四表示，中国改革推进的效果尚不尽如人意。他认为，供给侧结构改革要处理好政府与市场的关系，落后产能和僵尸企业都应该由市场选择，而不该由政府决定。

他是在中国金融年度论坛上做出上述表态的。在他看来，当前中国经济结构调整和优化升级的进程不尽如人意，结构调整优化的过程本质上是一个市场优胜劣汰的过程，在供给侧结构改革当中，应该重点处理好政府与市场的关系。

“什么产能是过剩产能？什么企业是僵尸企业？都不是靠政府官员来定的，而是一个市场选择的过程。”他称。

他并指出，政府要正确地发挥作用，就是要严格执行环保质量安全标准，管好就业、管好系统性风险，其他的事情由市场来解决。

张军扩同时指出，在干部人事制度改革方面也应处理好约束机制和激励机制的关系，现在各级干部不敢干、不愿干、不会干的问题比较突出，一个重要的原因是人事制度改革和反腐倡廉的制度建设方面，约束的制度比较有力，而激励方面相对不足。

他并表示，当前中国经济企稳在很大程度上还是需求刺激的结果，包括比较大力度的政府基础设施的投资和相对宽松的货币政策的支持，以及被房地产的拉动作用。下一步深化改革还需同时推进供给侧和需求侧的改革，并在改革推进的方式上要处理好顶层设计和基层探索的关系。（完）