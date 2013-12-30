（修正）中国正式废止劳教制度 启动“单独两孩”政策

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
（修正最后一段措辞）
路透上海12月28日 -新华社报道称，中国第十二届全国人大常委会第六次会议审议并表决通过了关于废止劳动教养制度、调整完善计划生育政策的决议。
中共上月召开十八届三中全会后宣布了一系列改革决定，当中包括上述两项内容。
按照新政策，夫妻双方中有一方为独生子女，可以生育第二个子女，即“单独两孩”政策。之前，夫妻两方均为独生子女，才可以生育第二个子女。
新华社报道称，决议指出，各省、自治区、直辖市人民代表大会或者其常务委员会应当根据人口与计划生育法和关于调整完善生育政策的决议，结合本地实际情况，及时修改相关地方性法规或者作出规定。
中国的劳教制度于1957年开始实施，该制度允许公安机关无须经法院对疑犯进行审讯定罪，即可将疑犯投入劳教场所，实行最高期限为四年的限制人身自由、强迫劳动、思想教育等措施。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)