修正-中国正式废止劳教制度，启动“单独两孩”政策

(本文由路透中文网编译提供) （修正最后一段措辞）

路透上海12月28日 -新华社报导称，中国第十二届全国人大常委会第六次会议审议并表决通过了关于废止劳动教养制度、调整完善计划生育政策的决议。

中共上月召开十八届三中全会后宣布了一系列改革决定，当中包括上述两项内容。

按照新政策，夫妻双方中有一方为独生子女，可以生育第二个子女，即“单独两孩”政策。之前，夫妻两方均为独生子女，才可以生育第二个子女。

新华社报导称，决议指出，各省、自治区、直辖市人民代表大会或者其常务委员会应当根据人口与计划生育法和关于调整完善生育政策的决议，结合本地实际情况，及时修改相关地方性法规或者作出规定。

中国的劳教制度于1957年开始实施，该制度允许公安机关无须经法院对疑犯进行审讯定罪，即可将疑犯投入劳教场所，实行最高期限为四年的限制人身自由、强迫劳动、思想教育等措施。（完）