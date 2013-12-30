修正-中国正式废止劳教制度，启动“单独两孩”政策

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供) （修正最后一段措辞）
路透上海12月28日 -新华社报导称，中国第十二届全国人大常委会第六次会议审议并表决通过了关于废止劳动教养制度、调整完善计划生育政策的决议。
中共上月召开十八届三中全会后宣布了一系列改革决定，当中包括上述两项内容。
按照新政策，夫妻双方中有一方为独生子女，可以生育第二个子女，即“单独两孩”政策。之前，夫妻两方均为独生子女，才可以生育第二个子女。
新华社报导称，决议指出，各省、自治区、直辖市人民代表大会或者其常务委员会应当根据人口与计划生育法和关于调整完善生育政策的决议，结合本地实际情况，及时修改相关地方性法规或者作出规定。
中国的劳教制度于1957年开始实施，该制度允许公安机关无须经法院对疑犯进行审讯定罪，即可将疑犯投入劳教场所，实行最高期限为四年的限制人身自由、强迫劳动、思想教育等措施。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。