深化投融资体制改革 放宽放活社会投资--中国深改小组

路透北京3月23日 - 中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第22次会议强调，要深化投融资体制改革，确立企业投资主体地位，平等对待各类投资主体，放宽放活社会投资。

新华社周二晚间报导称，当日召开的该会议审议通过关于深化投融资体制改革的意见，要完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导作用和放大效应，完善政府和社会资本合作模式；拓宽投资项目资金来源，充分挖掘社会资金潜力。

同时，要改善企业投资管理，注重事前政策引导、事后监管约束和过程服务，创新服务方式，简化服务流程，提高综合服务能力。

“要围绕形成有利于落实新发展理念的体制机制，加大改革力度，直面经济发展新常态下面临的矛盾和挑战，对准瓶颈和短板，精准对焦、协同发力，努力在增强创新能力、推动发展平衡、改善生态环境、提高开放水平、促进共享发展上取得新突破。”习近平称。

会议并指出，要分析“十三五”规划纲要对各领域改革和制度建设提出的目标任务，一一对照落实，要注重把各领域基础性改革抓在手上，分清轻重缓急，集中用力，持续发力，推动各项基础性制度不断完善，确保把全面深化改革的基础框架搭起来。

会议强调，要把住顶层设计和路线图，注重改革举措配套组合，使各项改革举措不断向中心目标靠拢。特别是同一领域改革举措要注意前后呼应、相互配合、形成整体；要抓紧对各领域改革进行全面评估。

此外，健全生态保护补偿机制，要完善转移支付制度，探索建立多元化生态保护补偿机制，扩大补偿范围，合理提高补偿标准。（完）