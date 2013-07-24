专家称中国金融改革不宜太快 医改教改对中国经济转型更关键

* 金融改革不宜走太快，会摔跤

* 当务之急在于打破医疗、教育等服务领域的垄断

* 理顺地方政府投融资结构

路透北京7月24日 - 转型期的中国经济增速放慢，继续推进金融改革被寄以厚望。中国社科院世界经济与政治研究所全球宏观经济研究室主任张斌呼吁，当前经济结构改革的最大命题是破除垄断，特别是医疗、教育等服务领域的垄断，而不宜将过多的注意力锁定在金融领域上。

张斌在接受路透专访时表示，中国金融监管部门是相对而言是最倚重市场化方向改革的，在没有实体经济部门扭曲束缚的情况下，金融改革不用推也会向前走的。况且对于现阶段的中国经济，金融领域改革难以再充当改革的突破口。

“比如地方融资平台问题，央行能做什么呢？”他表示，“如果因为担心风险，走得太快或者收得太紧了，反而会出问题。下身不动上身动，会摔跤的。”

目前，在国务院常务会议，以及主流媒体的讨论中，盘活存量、利率汇率改革、营改增、城镇化、减少行政审批等是频繁提及的关键字。中国经济二季度同比增速进一步下滑至7.5%，金融市场参与者反复揣度中央政府对经济放缓的容忍底线，以及政策天平是否转向稳增长。

作为金融改革重要内容的利率市场化上周五又下一城，中国央行在去年6-7月先后两次宣布放宽贷款基准利率下限之后，这次又宣布全面放开贷款利率管制，还剩下存款基准利率1.1倍的上限还没打开。

“医疗改革、教育改革，这些根本的重要的问题，这些可以改变增长动力，实现增长可持续的问题，现在为什么大家都不提了呢？”张斌称，这些改革之后，经济发展空间挺大的。

“一届政府做好医改，一届政府做好教育，中国的市场化改革基本就差不多了。十年后进入中等收入国家没问题。”他表示。

中国国务院总理李克强的最新表态称，“下限”就是稳增长、保就业，“上限”就是防范通货膨胀。中国经济已步入新的发展阶段，必须更加注重依靠转型升级。统筹考虑稳增长、调结构、促改革...给市场以稳定预期。中国今年3月制定的经济发展目标是国内生产总值增长7.5%左右，居民消费价格涨幅3.5%左右。现在又出现是否下线已下移到7%的争论。

国泰君安证券首席经济学家李迅雷亦多次表示，金融是果、财税是因、根在体制。金融是表象，如浮在上面的水，多了减点，少了加点；财税改革才能动结构，但仅靠营改増，似隔靴搔痒；行政改革才能治本，但仅靠大部制改革，似和风细雨。国退民进和生产要素价格的改革或是突破口，大力度、大规模的改革值得期待。

**破垄断就是结构改革**

谈到中国的服务业为何不能如大家预期那般接棒制造业、引领起中国经济下一轮成长周期，张斌认为主要原因就是垄断。医疗、教育、金融、通信等大的服务业一定程度上都是垄断的。

“垄断的一个特征是，就算我想多花钱购买医疗服务，也不意味着医疗企业会改善服务增加供给。如果大家需求大的话，就只会让你排队，并且把价格提高。更高的需求不创造新的就业，但在给定的产出水平上会要求更高的价格，更高的通胀。”他表示。

而根据目前中国的改革困境，他认为，放在任何一个国家，其理性的选择都应该是一方面推动结构改革，一方面稳增长，两方面都要做。所谓稳增长就是稳就业，别让就业下得太快。就业下得太快，本身就是严重的福利损失，还会带来社会问题。用就业保底，之上再谈改革。

“结构改革就是破除垄断。”张斌说。

另外，对于融资平台，张斌认为，一方面要理顺地方融资平台的融资投资体制；另一方面要让其投资更有效率，重点不是商业意义上的效率，而是公共产品意义上的效率。对于能够降低居民生活成本的公共物品，就是要政府出钱，不把商业和公益混在一起。

“同时呢货币政策不能松也不能紧，保持中等偏宽，这样才能给私人部门一个较低的融资成本。”他表示。

自6月钱荒以来，货币市场资金价格逐步下行，而最新公布的6月中国全口径外汇占款逆转为负，业界又出现要求央行放松流动性，对抗热钱流出的声音。（完）

(发稿 张胜男; 审校 黄凯)

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