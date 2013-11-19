三中全会决定中财税改革未见大突破--专家

* 改革方案亮点更多集中在民生热点，财税改革未见大动作--专家

* 明确改革预算管理体制和支出，规范优惠税收政策

* 税制改革新意不多，个税改革似有放缓

* 房产税扩展为房地产税，先要立法才能明正言顺

作者 沈燕

路透北京11月19日 -中国财政部财科所教授孙钢认为，眼下热议的三中全会改革方案中亮点更多集中在回应民生关切的热点话题上，对财税改革的表述新意并不多，其中财政改革也主要集中在改革预算管理体制，规范税收优惠等。

税制改革方面，孙钢认为决定主要是重申了目前已经进行及将要进行的税制改革的思路。尽管决定明确提出要“提高直接税比重”，但目前中国直接税主要是企业所得税和个人所得税，而这两个税种的改革更多地体现为减税。

孙钢认为，决定对个税改革的表述反较十年前的措词更为慎重，由十年前的“实行”改为“逐步建立”。“这表明中国的个税改革任重而道远。”

2003年召开的十六届三中全会文件中，对个税改革的表述为“改进个人所得税，实行综合和分类相结合的个人所得税制。”

而此次十八届三中全会关于全面深化改革若干重大问题的决定中表述是“逐步建立综合与分类相结合的个人所得税制”。

他进一步指出，建立综合与分类相结合的个人所得税制，需要明确各类所得哪些综合哪些分类，是先分类后综合，还是综合与分类互不相关？这些前提性的原则确定下来，具体的税制方案才好设计。

此外，实行新的个人所得税制需要构建新的以对个人征管为主的税收征管体系，需要普及税收申报制度。而近年来，年收入12万元以上高收入人群自行申报个税的情况正逐渐脱离社会公众的视线，显然不利于个税改革的推进。

针对三中全会决定提出“加快房地产税立法并适时推进改革”，孙钢认为，明确提出立法先行，不仅要给房地产税改革正名，同时意味着要从顶层设计的角度将房地产相关税种的改革进行整合，一并推出整体改革的方案，而不是简单的房产税试点扩围。

对于决定提出按照统一税制、公平税负、促进公平竞争的原则，加强对税收优惠特别是区域税收优惠政策的规范管理。税收优惠政策统一由专门税收法律法规规定，清理规范税收优惠政策。完善国税、地税征管体制。

孙钢认为，将税收优惠用专门法律法规统一规范，此举意义重大而深远，有利于改变目前优惠政策多而混乱，人为裁量因素较大的弊端，也有助于体现税法公平。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。