焦点：中国改革蓝图即将见分晓 不宜期望过高

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
路透北京11月12日（记者 药朝清） -中国将于周二公布未来10年改革蓝图，试图在发展经济、保持稳定和巩固政权之间求得平衡。
根据以往经验，最新改革蓝图将由新华社率先公布。此次改革蓝图将表明新领导层推进改革的决心。
本月9-12日的中共十八届三中全会上，经济改革应为主要议题。官方未公开此次会议的会址，但根据传统，应在安保严密的京西宾馆召开。
分析人士称，会上也可能会触及一些社会和政治议题，但不太可能讨论西方式政治改革。
中国经济在经历30年的迅猛增长后开始减速，且面临工业产能过剩、债务负担沉重以及竞争力削弱等问题，新领导层必须发掘新的经济增长动力。
中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声曾表示，这次三中全会将主要研究全面深化改革问题，其范围和力度都将是空前的。
一政府智库的经济学家称，此次会议不大可能有非常令人意外的成果。鉴于该议题的敏感性，他要求匿名。他本人参与了此次会议的筹备工作。
关键改革的计划草案在三中全会前就已规划，结合了各政府部门和智库的提议。
中国国务院发展研究中心上月提交改革方案，提出八个重点领域的改革，包括财税改革、土地改革和国有资产管理改革等。
参与了改革讨论的人士称，一些改革还面临来自强大利益集团的压力，譬如地方政府和国有企业。
预计主要进展将包括允许市场力量在资本、能源和土地定价方面发挥更大作用、行政改革以及财税改革。
前文中要求匿名的智库经济学家称：“我认为，最终文件不会超出预期，也许恰恰相反。”
“绝对不会在起初的清单上再加上新的改革措施。”
从会后公报肯定看不出此次闭门会议中的激烈辩论，也不太可能有很多的改革细节。
当前，中共仍面对薄熙来案的余波。今年10月25日，中共前高官薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案作出二审判决，依法驳回上诉、维持无期徒刑原判。但薄熙来仍有不少同情者和支持者，近日，他的一些支持者宣布组成“至宪党”。
根据以往经验，三中全会常常是中国重大经济改革的里程碑。1978年的十一届三中全会作出了实行改革开放的决策，1993年的十四届三中全会则制定了社会主义市场经济基本框架。
而当前焦点则是通过城镇化和刺激消费，来减轻经济对出口和投资的依赖，实现经济再平衡。
预计中国将放宽户籍制度，还可能推进土地改革。
虽然此次会议将确定整体改革蓝图，但改革细节还需要各政府部门制定，因此下个看点是可能于12月召开的年度经济工作会议。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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