焦点：中国改革蓝图即将见分晓 不宜期望过高

路透北京11月12日（记者 药朝清） -中国将于周二公布未来10年改革蓝图，试图在发展经济、保持稳定和巩固政权之间求得平衡。

根据以往经验，最新改革蓝图将由新华社率先公布。此次改革蓝图将表明新领导层推进改革的决心。

本月9-12日的中共十八届三中全会上，经济改革应为主要议题。官方未公开此次会议的会址，但根据传统，应在安保严密的京西宾馆召开。

分析人士称，会上也可能会触及一些社会和政治议题，但不太可能讨论西方式政治改革。

中国经济在经历30年的迅猛增长后开始减速，且面临工业产能过剩、债务负担沉重以及竞争力削弱等问题，新领导层必须发掘新的经济增长动力。

中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声曾表示，这次三中全会将主要研究全面深化改革问题，其范围和力度都将是空前的。

一政府智库的经济学家称，此次会议不大可能有非常令人意外的成果。鉴于该议题的敏感性，他要求匿名。他本人参与了此次会议的筹备工作。

关键改革的计划草案在三中全会前就已规划，结合了各政府部门和智库的提议。

中国国务院发展研究中心上月提交改革方案，提出八个重点领域的改革，包括财税改革、土地改革和国有资产管理改革等。

参与了改革讨论的人士称，一些改革还面临来自强大利益集团的压力，譬如地方政府和国有企业。

预计主要进展将包括允许市场力量在资本、能源和土地定价方面发挥更大作用、行政改革以及财税改革。

前文中要求匿名的智库经济学家称：“我认为，最终文件不会超出预期，也许恰恰相反。”

“绝对不会在起初的清单上再加上新的改革措施。”

从会后公报肯定看不出此次闭门会议中的激烈辩论，也不太可能有很多的改革细节。

当前，中共仍面对薄熙来案的余波。今年10月25日，中共前高官薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案作出二审判决，依法驳回上诉、维持无期徒刑原判。但薄熙来仍有不少同情者和支持者，近日，他的一些支持者宣布组成“至宪党”。

根据以往经验，三中全会常常是中国重大经济改革的里程碑。1978年的十一届三中全会作出了实行改革开放的决策，1993年的十四届三中全会则制定了社会主义市场经济基本框架。

而当前焦点则是通过城镇化和刺激消费，来减轻经济对出口和投资的依赖，实现经济再平衡。

预计中国将放宽户籍制度，还可能推进土地改革。

虽然此次会议将确定整体改革蓝图，但改革细节还需要各政府部门制定，因此下个看点是可能于12月召开的年度经济工作会议。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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