中国经济：政府正考虑在自贸区内推行国际法，以提高人民币使用率

不过银行和政府官员表示，在自贸区实行国际法，对于吸引外资公司入驻将会产生很大影响。

新加坡星展银行 和花旗集团 位列于最早一批入驻上海自贸区的外资银行。其他跨国银行和公司私下表示，如果中国允许实行与台北、新加坡和迪拜类似的特别法权，它们也愿入驻。

“如果中国在这些自贸区采取相似的法律体系，我们会看到公司和银行会痛快地直接入驻，”一欧资银行驻香港的跨境交易商服务主管表示，由于未获准接受媒体采访，他要求匿名。

“否则，我们看到的可能只是跨国公司象征性的入驻。”

该香港官员表示，不过，这将是向前迈了一大步，决策者当中仍有反对者的阻挠。

“允许自贸区实行国际法，基本上是放弃对这些区域的控制，”该官员表示。

虽然18届三中全会可能为改革提供政策平台，但制定细化的规定可能还需要一段时间。

“能够确认官员至少在考虑各种(法律)模式，表明他们打算利用自贸区作为下一步改革的催化剂的意图。法律改革属于行政改革的范畴，而行政改革实施的难度要大得多，“该香港官员表示。

这些潜在的变化暗示，香港不能再依赖中央政府来推动香港作为主要的离岸人民币中心的地位，对此香港官员似乎也有所认识。

“我们应当对中央政府推出的政策予以完善，在内地发展金融市场多元化的进程中更有效地发挥先发作用，加速人民币国际化，”香港特别行政区政府财经事务及库务局局长陈家强(K.C. Chan)在立法委就香港在内地推出自贸区背景下所发挥角色的问题时答道。(完)