（修正）分析：中国全面深化改革将在广东遇更多考验

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路透中国广州11月26日（记者 James Pomfret） -就在中国宣布全面深化改革方案几天后，诺基亚NOK1V.HE东莞工厂的数百名工人在工厂外罢工集会，口中高喊“保护我们权益！”。

这起发生在东莞的劳工权益纠纷，凸显了推进改革的主要困难，即在对法律、企业和社会进行改革的同时，也需要维持稳定。

一位黄姓工人说：“我们希望中国变得更美好。”他在诺基亚将手机业务出售给微软(MSFT.O)后被迫接受了雇用条件更苛刻的新合同。

“我们罢工是因为体制不公平，没有给我们足够的保护。作为普通人，我希望有一个更和谐公平的环境……希望改革能帮到我们。”

中国改革的目的是提高生产力，推动经济从出口驱动模式向消费和服务驱动模式转型，同时转变地方政府职能，并对国企进行改革。

这些方面的改革在广东遇到的考验，将超过大多数其它地区。国际需求放缓，已令该地区的工厂和制造企业遭遇重创。该地区有着“世界工厂”的美誉，加工生产从电子品、服装、鞋类到家具、芭比玩具及大众汽车等各种各样的产品。

然而，在这个国内生产总值占全国十分之一、出口占全国四分之一的地区，许多工厂倒闭，店铺纷纷关门，街边小摊生意冷清。

“在1980年代，工厂开工到深夜，”在东莞大朗镇经营一家印刷厂的肖功军（音，XiaoGongjun）说：“如今，晚上这里一片漆黑。”

希望

广东省政府顺利推进改革的希望，主要寄托在省委书记胡春华身上。

胡春华被视为中国未来的领导人，如何协调中央命令与地方现实、以及官僚机构和利益集团抵制改革的阻力，胡春华的改革魄力将遇到考验。

布鲁金斯学会研究中国领导人的专家李成说：“他（胡春华）必须关注广东的利益，但他同时又是一名国家领导人，是政治局委员，是政治明星。因此对他来说，这是一项几乎不可能完成的任务，他必须面对这些挑战。”

根据新华社报道，胡春华曾强调广东省要“坚定不移地”全面深化改革。要落实领导责任，建立健全相关工作机制，把改革与发展、稳定摆上同等重要的位置。

对于中国国家主席习近平而言，广东省还具有特殊的感情意义。习近平的父亲习仲勋曾主政该省并推进改革，当时的境遇与胡春华如今必须要做之事大致相同。

可能改革的领域

尚不清楚广东省会率先侧重哪些领域的改革。广州市社科院研究员彭澎称，或许会有四个方面的突破。

这些突破包括税费和债务管理改革以改善大规模项目的融资、新自由贸易区的法律改革、建立农村土地流转市场、进一步放宽户籍政策。

重要的是，任何改革都必须仔细权衡对地方政府的成本影响。

广东省可以借助资本市场为基础设施项目融资，但该省1亿的人口规模意味着社会福利支持的上升、或者土地改革导致土地出让金干涸，则会令该省本就高垒的债台进一步膨胀。

知名经济学家吴敬琏接受《财新》杂志采访时说：“比如说地方政府，给了农民更大的财产权利以后，地方政府就会发生偿债危机，借的债怎么还？以后的财政收入从何而来？对于这些问题，一方面要想办法打消他们的反对和阻碍，另一方面要帮他们解决现实问题。”

放缓迹象日趋明显

当地人称，广东省必须有所作为。出口放缓、来自上海和江苏等其它地区的资源和投资竞争，均令该省面临风险。

振兴和升级受污严重的老龄化工业城镇需要一定时日，工人们可能也需要新的技能。

此外，对于工厂员工对雇主普遍缺乏信任，指控雇主与当地政府同流合污的问题，也必须予以应对。

在诺基亚东莞工厂，四名抗议者称他们因维权遭到警察殴打并被拘押。

“如果工厂有钱有势，政府就不会帮像我们这样的没钱没权的人。”一位杨姓工人说，“一旦涉及到政治，中国的法规就变样了。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。