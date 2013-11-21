中国将全面深化改革 保持经济长期可持续增长--李克强

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京11月21日 - 中国总理李克强周四表示，中国经济下半年以来企稳并改善，并对中国完成今年主要经济目标充满信心。
他在北京举行的中欧论坛上称，中国将全面深化改革，保持经济长期可持续增长。
中国今年GDP增幅目标为7.5%，前三季度增长7.7%。
上周五晚间，中国发布中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，共16个部分，从经济、政治、文化、社会、生态文明、国防和军队6个方面，具体部署全面深化改革的主要任务和重大举措，其中不乏诸多突破性改革举措，包括土地改革，政府管理体制等。此举被视为中国将强势推进一场换汤又换药的改革。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。