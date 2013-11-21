版本:
中国
中国财经 | 2013年 11月 21日 星期四 18:55 BJT

中国将全面深化改革 保持经济长期可持续增长--李克强

路透北京11月21日 - 中国总理李克强周四表示，中国经济下半年以来企稳并改善，并对中国完成今年主要经济目标充满信心。

他在北京举行的中欧论坛上称，中国将全面深化改革，保持经济长期可持续增长。

中国今年GDP增幅目标为7.5%，前三季度增长7.7%。

上周五晚间，中国发布中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，共16个部分，从经济、政治、文化、社会、生态文明、国防和军队6个方面，具体部署全面深化改革的主要任务和重大举措，其中不乏诸多突破性改革举措，包括土地改革，政府管理体制等。此举被视为中国将强势推进一场换汤又换药的改革。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐