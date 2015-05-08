中国官媒称推进改革不讲条件 实现经济转型最终出路在改革

路透北京5月8日 - 人民日报周五继续刊发评论文章称，面对经济新常态，实现经济转型升级，最得力的工具就是“改革”，最终的出路也在“改革”。推进改革不讲条件。

文章称，有些政府部门，迷恋审批，不肯跨前一步，造成简政放权的含金量不足；有的国有企业，享用着“垄断经营”的佳肴，抵触混合所有制改革、薪酬制度改革。

一些地方在制定实施细则时，或塞私货、搭便车，或选择性落实、象征性执行，“调和”减利削权的改革方案。这是不讲大局、只讲条件的典型表现，致使“断腕”式的简政放权，有些变成了“剪指甲”；“金箍棒”式的改革，有些变成了“绣花针”。

在改革末梢，少数基层干部无心“真改”，生怕权力晒出来多了制约，责任亮出来多了压力；或是手拿改革“手术刀”担心得罪人，搞得不好惹火烧身；又或算计没好处，反而动了自己的奶酪，使改革成效大打折扣。

文章指出，从取消和下放行政审批事项到注册登记制度改革施行，从民营资本进军银行业到国企改革启动试点，从财税体制改革到农村土地制度改革……全面深化改革踏入关键之年，“最先一公里”不断破题，呈现出全面播种、次第开花的生动景象。 但部分领域和一些地方的落实进度和推进力度，仍然让市场主体觉得不痛快，“最后一公里”的获得感不强。日前，桔子水晶酒店负责人发表公开信，直指政策规定模糊，弹性限度里尽是寻租空间；一些权力明放暗不放，徒增企业的时间和运营成本。

有投资者抱怨一些政府部门“叶公好龙”，对民间资本设置“弹簧门”，有些事项明明符合政策和改革方向，但硬是顶着不办。就这样，推进改革的爬坡之路上，横卧着一只只“拦路虎”。 文章称，“拦路虎”的背后，有种种复杂的成因。监管跟不上，担心放权会出乱子；制度不完善，忧虑改革风险担不起；改革不同步，计较先改先吃亏……尽管存在客观原因，但硬骨头啃不动，深水区不敢蹚，说白了还是利益的固化、观念的藩篱在作祟。

“譬如，医改动力不足，背后是医生收入和医院利润的联系切不断；电价改革不顺畅，源自电网企业、发电企业的利益纠缠；城市越发达，户改往往推进越缓慢，是因为户籍背后勾连着大量教育、就业、社保、医疗等福利。”文章称。

文章指出，各级干部作为推进改革的“有形之手”，该担的责任担好，该管的领域管严，该给足的支持给足，该落实的政策落地，让阻碍市场和企业发展的行业潜规则、隐性成本、灰色地带无所遁形，宏观经济就有了微观活力的坚实基础。

人民日报本周三也发表评论文章称，中国经济发展进入新常态，只要把已有的调控措施层层落到实处，就完全可以换来更理想的速度、更优质的效益，压根用不到强刺激。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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