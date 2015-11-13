供给侧改革意味中国政策重心在提高全要素生产率--国信

路透北京11月13日 - 针对中国国家主席习近平有关加强供给侧结构性改革的表述，中国券商--国信证券认为，这意味着未来的经济政策将把主要精力放在通过改革提高全要素生产率，而需求侧的刺激政策可能更多只是托底性质的而非未来政策的重心所在。

国信证券分析师董德志和燕翔发布报告称，供给侧管理（新古典主义）和需求侧管理（凯恩斯主义）的主要区别主要是，前提假设区别，市场能否自动出清；以及政策理念不同，是否需要刺激政策。

凯恩斯主义认为宏观经济会出现需求不足情况而新古典主义认为不会出现。需求侧管理认为需求不足导致产出下降，所以拉动经济增长需要刺激政策（刺激政策指为提高总需求的财政和货币政策）来提高需求，供给侧管理认为市场可以自动出清，不需要刺激政策。

供给侧管理的手段包括，改革提高效率，通过改革促进全要素生产率的提升，包括简政放权、放松管制、金融改革、国企改革、土地改革、提高创新能力等等；调结构，以及改善人口结构和劳动力质量。

他们指出，供给侧管理和需求侧管理在各国的经济政策应用中通常都是交织在一起的。从海外的历史经验看，能够较为明确地被贴上“供给侧管理”标签的主要是美国里根政府时期和英国撒切尔夫人时期的经济政策。

里根政府的经济政策包括，财政上，大规模削减个人及公司所得税并压缩联邦政府开支；货币上，紧货币控制通胀。同时进行了大规模的经济改革，减少政府干预、放松行业管制。

撒切尔夫人的经济政策主要包括：国有企业私有化，即英国的国企改革；削减福利开支，压缩财政开支；控制货币减少通货膨胀率；开放市场和降低税率；打击工会力量。

中国国家主席习近平周二主持召开中央财经领导小组第十一次会议时强调，实行宏观经济要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策，在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革。（完）