习近平：要加快供给侧结构性改革 毫不动摇鼓励非公有制经济

路透北京5月25日 - 中国国家主席习近平周三指出，当前中国经济发展正处于转方式、调结构的紧要关口，既是爬坡过坎的攻坚期，也是大有作为的窗口期。要把政策转化为行动，全力打好攻坚战。

中央人民广播电台新闻称，习近平认为，如果在政策上左顾右盼，在工作上浅尝辄止，就会贻误时机。转方式、调结构是苦干出来的，不是硬等出来的。

“毫不动摇坚持公有制经济主体地位，国有经济主导作用，同时毫不动摇鼓励、支持，引导非公有制经济发展。”他说。

习近平强调，只有横下一条心，扎扎实实的推进供给侧结构性改革，中国产业结构层次才能一个大的跃升，社会生产力水平才能出现一个大的飞跃。（完）