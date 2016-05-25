习近平：要加快供给侧结构性改革 毫不动摇鼓励非公有制经济

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月25日 - 中国国家主席习近平周三指出，当前中国经济发展正处于转方式、调结构的紧要关口，既是爬坡过坎的攻坚期，也是大有作为的窗口期。要把政策转化为行动，全力打好攻坚战。
中央人民广播电台新闻称，习近平认为，如果在政策上左顾右盼，在工作上浅尝辄止，就会贻误时机。转方式、调结构是苦干出来的，不是硬等出来的。
“毫不动摇坚持公有制经济主体地位，国有经济主导作用，同时毫不动摇鼓励、支持，引导非公有制经济发展。”他说。
习近平强调，只有横下一条心，扎扎实实的推进供给侧结构性改革，中国产业结构层次才能一个大的跃升，社会生产力水平才能出现一个大的飞跃。（完）
(发稿 张晓翀； 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。