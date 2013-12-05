中国放宽计划生育政策 日股投资者挖掘潜力股

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月4日 - 日本股市投资者正在对中国“单独两孩”政策可能惠及的个股进行长线投资，乐器制造商、玩具制造商及食品公司均在受青睐之列。

中国上月宣布全面深化社会和经济改革，旨在提高生产力并推动经济模式转型，从出口型经济向消费和服务型经济转变。

中国新一轮改革将创造出很多长期机会，特别是对中国最大的贸易伙伴--日本。

放宽计划生育政策是其中最吸引眼球的一场改革，投资者关注的焦点无疑会落在Pigeon Corp 等婴儿用品制造商身上。该公司股价在生育政策曝光后跳涨，年初迄今已累计上涨逾140%。

Advisory研究投资管理公司的执行主管爱德华表示，Pigeon的估值相对较高，是其账面价值的5.6倍。

类似情况还有尿片生产商Unicharm Corp ，就在中国调整生育政策的消息传出后的首个交易日，该公司股价飙升了4.2%，今年迄今已累计上涨44%。

爱德华认为，投资者可能过高估计了日本相关企业受益于中国计划生育政策放宽后所带来的繁荣程度。

“另一方面，市场可能忽视了那些不太明显的政策受益者。”

爱德华比较看好乐器制造商雅马哈 。很多中国家长鼓励子女小时候学习乐器。

他表示，上一个财年，亚洲市场为雅马哈贡献了逾80%的运营利润，而这又主要来自中国市场。尽管拥有如此正面的趋势，雅马哈的估值仍很有吸引力，目前是其账面价值的1.2倍。

他还推荐了拥有知识产权的企业个股，例如视频游戏生产商万代南梦宫控股公司 ，因为日本的卡通人物在中国非常流行。

Hokuto 也在他的投资组合中。该公司借助安全的供应链，面向中国家庭销售高品质食品。中国最近发生的食品安全事件激发了高品质食品需求。 （完）