强势领导人推动中国第三轮改革 经济或“深蹲起跳”--国泰君安

路透上海8月19日 - 在中国全面深化改革领导小组会议周一召开之际，中国大型券商国泰君安证券发布最新宏观经济报告称，具备强力领袖气质的习近平总书记将推动中国第三轮改革，未来中国改革发展前景中，最大可能出现经济“深蹲起跳”的场景。

国泰君安首席宏观分析师任泽平在报告指出，未来的一年对中国而言十分关键，以中共四中全会为节点，习总书记打虎归来，出手改革，改革将进入提速期。

报告称，中国改革开放三十多年的成就，受益于两轮改革，第一轮是邓小平的权威政治改革，第二轮是江泽民和朱镕基的强人政治改革。改革本身需要强势领导人推动，而改革的目的是建立制度。

习近平昨日在全面深化改革领导小组第四次会议上指出，今年是十八届三中全会提出全面深化改革的元年，要真枪真刀推进改革，为今后几年改革开好头。

国泰君安报告假设了未来三种发展情景：第一是快改革，大出清，去杠杆触发风险后经济深蹲起跳，债牛之后股牛；第二种是快改革，有效控局，及时化解风险后经济平滑过渡到新平台，股债双牛直接起跳；第三种改革遇阻低于预期，微刺激只起短暂效果，加杠杆，慢出清，经济匍匐前进，股债双熊，危机倒逼。深蹲起跳、直接起跳和匍匐前进三种前途的概率是5:3:2，最可能的是改革超预期，深蹲起跳。

报告认为，当前中国正处于“三期叠加”的转型关键期，大时代呼唤改革。近年经济下行主要是因为结构性和体制性问题，应通过改革走出困局。当前形势的关键问题是无风险收益率过高，抑制新增长模式成长。无风险收益率过高是因为旧增长模式拒绝出清，加杠杆负债循环。刺激是稳短期增长，弊端是维持旧增长模式、加杠杆，改革是稳长期增长，优点是释放新活力、去杠杆。

报告指出， 未来中国将通过改革破旧立新，构筑5%-6%的经济新增长平台，比现在勉强维持的7%-8%旧平台要好，无效资金需求中断了，利率下来了，微观放活了，增速换挡成功了，产业升级了，利润上升了，股市走牛了，居民生活改善了，政府威信提高了。

“未来中国如果能够通过改革破旧立新，无风险收益率将降一半，经济增速到5%，股市可走出大牛市。”报告指出。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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