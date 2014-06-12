美财长称中国须加速改革

2014年6月2日，美国财长雅各布·卢在华盛顿一智库发表讲话。 REUTERS/Yuri Gripas

路透华盛顿6月11日 - 美国财长雅各布·卢周三表示，中国需要加速改革以成为更加开放的经济体，尽管所需的改革可能产生各种冲击。

他说，美国将在定于7月举行的两国高级别会谈中，敦促中国加快迈向市场经济的步伐。

雅各布·卢指出，他相信中国官员知道需要降低该国对出口的依赖、放弃管理汇率等有争议的行为、并鼓励国内消费。

“不过进展的缓慢程度很可能会令我们感到沮丧，他们需要加快步伐，”雅各布·卢称。“我们将继续尝试在经济议题、汇率改革、市场准入、以及令中国经济整体上进一步转变为以市场为导向等方面取得进展。”

他在纽约经济俱乐部还表示，美国经济正在站稳脚跟，不过在薪资和就业方面的进展还是令人失望。

他说，对于很多失业或者薪水停滞不前的人来说，“这样的情况可不像是经济复苏”。

2014年开局不佳，寒冬打击商业活动，但外界仍乐观看待美国年内经济成长景况。

雅各布·卢还指出，政界对医保方案，债务上限，及预算问题的争议已然消退。

他表示，这将为全面讨论如何处理结构性经济问题预先舖路：即如何修改企业税制，刺激基础设施建设投资，以及改革移民法规以提高劳动力。(完)

(编译 徐文焰/龚芳; 审校 王兴亚)

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