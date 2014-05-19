中国经济体改会议锁定九大任务 深化投资体制改革列首位

路透北京5月19日 -2014年是中国全面深化改革的开局之年。日前召开的全国经济体制改革工作会议锁定九大改革任务，包括深化投资体制改革、推进资源品价格改革和深化财税金融改革等。

是次会议在上周五及周六(16-17日)召开。国家发改委网站刊登新闻稿并称，将推进国有企业改革，推动各种所有制资本交叉持股，加快推进电力、油气和盐业等重点领域改革。

“要审慎稳妥、底线思维，谋划好改革方案，坚持试点先行，”会议并要求，“正确处理改革的力度、发展的速度和社会可承受的程度的关系”。

会议指出，要加快推进投资审批制度改革，进一步精简和下放投资审批事项；并进一步改善民间投资环境，推出一批鼓励社会资本特别是民间投资参与的示范性项目。

同时，要推进资源性产品等价格改革，进一步减少政府定价项目，放开一批具备竞争条件的商品和服务价格；完善和扩大居民生活阶梯价格制度，探索建立主要农产品目标价格制度。

财税改革方面，关键是要实施公开透明的预算制度，规范政府举债融资制度，推进营改增试点、消费税、资源税、房地产税、环境保护税等税制改革；并继续推进利率汇率市场化改革，有序放宽金融机构市场准入。

此外，还要加大主体功能区制度实施力度，建立健全生态补偿机制；并继续以人的城镇化为核心推进新型城镇化，有序推进农业转移人口市民化，着重解决好人往哪里去、钱从哪里来、地该怎么用等问题。

国务院去年9月已经批复同意由国家发改委牵头，建立经济体制改革工作部际联席会议制度。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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