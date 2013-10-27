俞正声：三中全会深化改革的范围和力度都将是“空前的”

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透北京10月26日 -中国中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声周六称，下个月将召开的中共十八届三中全会将主要研究全面深化改革问题，其范围和力度都将是空前的。
新华网报导引述他在广西举行一论坛开幕式上的话说，“这一轮改革范围之广，力度之大，都将是空前的，必将强有力地推动大陆经济社会各领域的深刻变革，促进各项社会事业的发展。”
中共中央已明确将于11月在北京召开第十八届中央委员会第三次全体会议，主要议程包括研究全面深化改革等重大问题。是次会议或将确定新任政府未来五年甚至10年的执政方向，因而备受各界高度关注。
30多年来，中央做出整体性改革的决定共有三次：第一次是1984年的《中共中央关于经济体制改革的决定》；第二次是1993年的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》；第三次是2003年的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》。（完）
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(发稿 李然; 审校 林高丽)
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