(修正)背景资料：中共十八届三中全会看点

欧元集团主席称应努力将英国退出欧盟的损害降至最低
路透柏林4月6日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，英国和欧盟其他27个成员国应该避免在英退谈判结束时，英国地位退回到世界贸易组织(WTO)贸易条款规定的危险境地。
（修正以删除标题赘字）
路透11月7日 - 中共十八届三中全会将于11月9日至12日在北京召开，会议将确定未来十年中国的经济发展方向。
中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声表示，这次三中全会将主要研究全面深化改革问题，其范围和力度都将是空前的。国务院总理李克强也谈到过将全面深化改革。
以下是关于三中全会的一些重要背景资料。
**即将召开的会议是中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议。以往三中全会常常是中国实现经济变革的重大转折。
**为防走漏消息，与会者一般在会议期间不能离开开会的地方。
**会议消息一般在会议结束后才会公开。外国媒体和多数中国媒体都不允许进入。
**在会议结束当天，新华社会发一篇很长的新闻稿，介绍会议成果。为显示党内团结，往往不会提到意见分歧。
**过去全会都是在北京京西宾馆举行，安保严密。此次三中全会举行地点尚未公布。
**外界普遍认为此次三中全会的焦点是经济改革，可能也会提及腐败、环境、计划生育等社会和政治议题，但几乎可以肯定不会讨论西方式政治改革。
**因议程不同，各次会议的基调也可能大不相同。1978年，中共十一届三中全会作出了实行改革开放的重大决策。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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