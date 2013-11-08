背景资料：十八届三中全会看点

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月7日 - 中共十八届三中全会将于11月9日至12日在北京召开，会议将确定未来十年中国的经济发展方向。

中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声表示，这次三中全会将主要研究全面深化改革问题，其范围和力度都将是空前的。国务院总理李克强也谈到过将全面深化改革。

以下是关于三中全会的一些重要背景资料。

**即将召开的会议是中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议。以往三中全会常常是中国实现经济变革的重大转折。

**为防走漏消息，与会者一般在会议期间不能离开开会的地方。

**会议消息一般在会议结束后才会公开。外国媒体和多数中国媒体都不允许进入。

**在会议结束当天，新华社会发一篇很长的新闻稿，介绍会议成果。为显示党内团结，往往不会提到意见分歧。

**过去全会都是在北京京西宾馆举行，安保严密。此次三中全会举行地点尚未公布。

**外界普遍认为此次三中全会的焦点是经济改革，可能也会提及腐败、环境、计划生育等社会和政治议题，但几乎可以肯定不会讨论西方式政治改革。

**因议程不同，各次会议的基调也可能大不相同。1978年，中共十一届三中全会作出了实行改革开放的重大决策。（完）