背景资料：十八届三中全会看点

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月7日 - 中共十八届三中全会将于11月9日至12日在北京召开，会议将确定未来十年中国的经济发展方向。
中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声表示，这次三中全会将主要研究全面深化改革问题，其范围和力度都将是空前的。国务院总理李克强也谈到过将全面深化改革。
以下是关于三中全会的一些重要背景资料。
**即将召开的会议是中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议。以往三中全会常常是中国实现经济变革的重大转折。
**为防走漏消息，与会者一般在会议期间不能离开开会的地方。
**会议消息一般在会议结束后才会公开。外国媒体和多数中国媒体都不允许进入。
**在会议结束当天，新华社会发一篇很长的新闻稿，介绍会议成果。为显示党内团结，往往不会提到意见分歧。
**过去全会都是在北京京西宾馆举行，安保严密。此次三中全会举行地点尚未公布。
**外界普遍认为此次三中全会的焦点是经济改革，可能也会提及腐败、环境、计划生育等社会和政治议题，但几乎可以肯定不会讨论西方式政治改革。
**因议程不同，各次会议的基调也可能大不相同。1978年，中共十一届三中全会作出了实行改革开放的重大决策。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------