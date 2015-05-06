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时事要闻 | 2015年 5月 6日 星期三 14:32 BJT

中国官媒称个别地方对调控的落实不坚决不到位

路透上海5月6日 - 《人民日报》周三发表评论文章称，现实中有个别地方对调控的落实不坚决、不到位。

文章称，比如，有领导干部与企业家座谈时惊讶发现，去年11月出台的一份基础设施投融资文件，大家基本上都不知道。原来是地方传达不到位，特别是配套政策没有出来，“导致诸如此类的好政策停留在纸面上”。

“对宏观调控阳奉阴违，就是歪风邪气。”

文章还称，类似的，赤字安排已达1.62万亿元规模，还有不少省份的财政资金趴在账上“打呼噜”。

文章并称，有人一听不唯GDP论英雄，便错以为可以放任自流，任凭经济下行。（完）

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