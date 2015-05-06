中国官媒称个别地方对调控的落实不坚决不到位

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透上海5月6日 - 《人民日报》周三发表评论文章称，现实中有个别地方对调控的落实不坚决、不到位。
文章称，比如，有领导干部与企业家座谈时惊讶发现，去年11月出台的一份基础设施投融资文件，大家基本上都不知道。原来是地方传达不到位，特别是配套政策没有出来，“导致诸如此类的好政策停留在纸面上”。
“对宏观调控阳奉阴违，就是歪风邪气。”
文章还称，类似的，赤字安排已达1.62万亿元规模，还有不少省份的财政资金趴在账上“打呼噜”。
文章并称，有人一听不唯GDP论英雄，便错以为可以放任自流，任凭经济下行。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。