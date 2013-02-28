资料：30年来中国政府机构改革之路

2012年6月18日在中国国务院办公所在的中南海新华门拍到的图片。 REUTERS/David Gray

路透北京2月28日 - 中国已经踏入改革深水区,市场对以习近平和李克强为首的中国新一届政府推进行政管理体制改革的呼声渐高,其中十七大提出的大部制改革再度受到瞩目.

大部门体制,又称大部门制、大部制,一般是指将职能相同或相近的部门整合、归并为一个较大的部门,或者使相同相近的职能由一个部门管理为主,以减少机构重叠、职责交叉、多头管理,增强政府履行职能的能力.

目前中国国务院有组成部门27个、特设机构1个,国务院直属机构16个,国务院办事机构4个,国务院直属事业单位18个,国务院部委管理的国家局22个.(详情点选 www.sdpc.gov.cn/gwy.htm)

改革开放以来,中国根据各个时期改革发展的要求,逐步推进政府职能转变和机构改革,为逐步实行大部门体制提供了经验.以下为改革开放以来中国政府机构改革主要事件:

--2008年3月国务院机构改革方案公布,整合组建工业和信息化部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部、环境保护部为标志,拉开了新的历史阶段中国政府大部门体制改革的帷幕.

--2003年的改革,主要是进一步转变政府职能,调整机构设置,完善与市场经济相适应的政府管理体制.

--1998年的改革,精简了9个专业经济管理部门,国务院工作部门减少到52个,人员编制减少47.5%.

--1993年的改革,国务院工作部门从86个减少到59个,人员编制减少20%.

--1988年的改革,按照职能转变的要求,国务院工作部门由72个减少到68个,人员编制精简20%.

--1982年的改革,主要是精简机构人员,国务院工作部门由100个(含部、委、局、办,下同)精简到61个,人员编制缩减约25%.(完)

注:资料来源政府网及官方媒体报导.

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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