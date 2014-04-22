分析：中国国企改革悄然向前推进

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月22日 - 在远离聚光灯的地方，中国政府正在秘密高层会议和企业会议室内酝酿最复杂的改革之一：国企改革。

这种改革由试点项目和初步方案组成，而非单一的蓝图计划，因此更加难以判断其实施进程。

这些改革措施可能标志着20世纪90年代末以来最大规模的国企改革的开始。当时中国在加入世界贸易组织前对国企进行过改革。

近几周，中国一些大型企业集团宣布分拆和重组计划，地方政府也开始尝试新的管理结构。消息人士称，一个专注于国企的团队发挥了突出的作用，该团队是国家主席习近平的六支经济顾问团队之一。

上周，中信集团宣布了365亿美元注资中信泰富 借壳赴港上市的计划，此举应能改善集团的管理和外部监督。

上一轮国企改革中，中国政府售出并关闭了很多家企业，3,000万工人下岗，国企数量从26万家下降至11万家左右。改革提升了效率，为民间企业发展打开了空间，巩固了中国作为世界工厂的地位。

但是，这一次却没有放之四海而皆准的解决方法。

“今天改革的形势和30多年前是不一样的，”北京大学经济学家厉以宁上个月对记者说道。他表示，利益集团的阻力和制度惯性是最难克服的障碍。

毫无疑问，是时候再次进行改革了。全球金融危机爆发五年来，中国国企规模增大，经济地位更趋巩固，但又债务增高，并受产能过剩困扰。

113家央企在2008-2013年间总贷款额达到18万亿元，资产负债率从40%上升至192%。地方政府拥有的11万家企业同期贷款额32万亿元，国企总贷款占GDP的比例约为50%。

“国企财务杠杆过高，”汇丰全球研究中国股票首席策略师孙瑜表示。

孙瑜称，过去五年里，国企将全部运营现金流都投入了产能扩张，是标准普尔500指数非金融成份股企业投入比例的两倍。

“他们需要缩减规模，将股权出售给战略投资者和民间资本是很好的方法。”

消息人士称，领导国企重组的团队已经召开了数次会议。团队成员并不为外人所知，分析师们认为具体负责人可能是副总理张高丽。

国资委顾问张春晓指出，无论领导者是谁，经济改革团队是最为重要的。

很多省市已经开始尝试引导更多非政府资本进入国企，尝试新的管理结构和激励体制。

经济学家们预计，地方改革的尝试可能成为全国范围内改革的范本。清华大学教授、前中国央行顾问李稻葵认为，国资委最终可能演变成一家投资机构，拥有与新加坡淡马锡类似的独立程度。（完）