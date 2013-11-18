谁将是中国改革的股市赢家和输家？

资料图片：香港证券交易所场内交易员在工作，在大屏幕上显示着全球主要市场的股指。 REUTERS/Bobby Yip

路透香港11月17日（记者 Clement Tan） -中国承诺将开展全面经济和社会改革，而展望本周中国股市，大众消费、医疗健康和非银行金融类股很可能成为赢家。

四大国有银行--工商银行(1398.HK) (601398.SS)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)、农业银行(1288.HK) (601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)则可能成为输家。四大行本已因利率放开管制而受到冲击，而中国领导层承诺将加快金融领域改革。

高盛中国股市策略师客户报告中提到中共十八届三中全会时说道：“短期而言，我们认为周五晚发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》应会提振市场人气。”

决定包括土地改革、户籍制度改革以及启动“单独两孩”政策等，并明确将加强市场在经济中的作用。

周五中港股市均大涨，此前社交媒体上传出有关改革的部分细节。恒生国企指数.HSCE劲扬3%，创下三个月最大百分比涨幅。

分析师称，市场涨势可望延续，因投资者投资中国股市的比例偏低。中共十八届三中全会前发布的美银美林基金经理调查显示，11月对中国的投资配比已由10月时的净超配56%大跌至11%。

周五公布的改革细节有助打消市场对改革的疑虑，一些基金可能调整对中国股市的看法，重又将资金投入。

当然，未来在很大程度上还要取决于各政府部门对改革蓝图的执行情况。高盛称，从中可以判断出各项改革的优先顺序。

中国卫计委官员周六称，现阶段还不能实施普遍可以生育两个孩子的政策，并称“单独两孩”的政策启动在全国不设统一时间表。

这样的不确定性可能令中国乳制品和婴儿食品板块的涨势受限。一些学者和分析人士称，对整体经济而言，生育政策的改变可能不足以扭转中国劳动力人口缩减的局面，也不足以促使更多育龄妇女生二胎，因孩子养育成本太高。

而随着当前限制农村人口向城市流动的措施放开，白色家电零售商、以及食品和饮料生产商可能从中受益。政府希望加速人口流动，以刺激消费和服务业，由此摆脱经济多年来对投资和出口的严重依赖。

改革细节中提出全面放开小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，合理确定大城市落户条件，但仍严格控制特大城市人口规模。一线城市的房价疯涨，令中央政府深感担忧。

改革细节中提到加快房地产税立法并“适时”推进改革，但没有明确提出将遏制房地产需求作为优先任务。

这样的政策不确定性可能引发房地产板块轮动走势，投资者可能出脱近期涨势明显的碧桂园(2007.HK)和世茂房地产(0813.HK)，转而买进今年走势滞后的大型地产公司股票，譬如中国海外发展(0688.HK)和华润置地(1109.HK)等。

Jefferies客户报告指出，土地改革措施将导致明年的农村土地流转加速，未来数月应会提振农业机械和高科技农业板块，譬如第一拖拉机(0038.HK)、 敦煌种业(600354.SS)和扬农化工(600486.SS)等。

中共中央改革决定提出国企红利上缴比例将提至三成，分析人士指出，这些资金可能部分用于改善社保，这将进一步推高医药和保健板块。今年沪深300医药卫生指数.CSI300HC已上扬20%。

分析师称，改革决定对国企类股的影响还不明确。

能源价格改革意味着市场将在定价中发挥更大作用，这可能意味着价格上涨，料将推升中石化(0386.HK)(600028.SS)和中石油(0857.HK)(601857.SS)等能源企业的利润。

随着利率放开管制，四大国有银行的净息差已缩减，且料将进一步缩减。

而民营银行试点将加剧银行业竞争。恒生H股金融指数.HSHFI年内迄今挫跌4.5%，同期MSCI明晟中国指数.MSCICN跌1.4%。

此外短期而言，银行类股还容易因国内货币市场利率大幅攀升而受冲击。央行本月稍早已经传递出将控制货币供应增长的讯号。

另一方面，非银行金融股譬如券商和保险商，则可望因中国资本市场改革而受益，这些改革措施包括推进股票发行注册制度改革等。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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