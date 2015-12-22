焦点：中国供给侧改革策略“落地” 去产能去库存温和推进

撰写 乔艳红

路透北京12月22日 - 中国备受关注的中央经济工作会议周一闭幕，将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面，结构性改革进入攻坚阶段。

不过，“牢牢抓住发展这个第一要务不放松”意味着“稳增长”仍是主线，去产能去库存不能是疾风骤雨，而是采用温和的市场化手段；政策调控上也要求积极财政政策加大力度、货币政策灵活适度，以对冲去产能、去库存和去杠杆对经济的冲击。

“总体上看，中央经济工作会议对供给侧管理的细节进行了进一步明确，消除了人们对供给侧改革的担心，”申万宏源首席宏观债券分析师李慧勇称，“尽管2016年难免要经历改革的阵痛，但由于有其他组合政策的对冲，总体经济不必过于悲观。”

他维持明年经济增长6.8%、赤字率提高到3%左右、降准六次和降息25-50个基点的判断。

中央经济工作会议12月18日-21日在北京召开。会议提出，积极的财政政策要加大力度，实行减税政策，阶段性提高财政赤字率；稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境，降低融资成本。

“需求、供给改革如何相互支撑、共进，本次会议给出了更为清晰的路线图，...相信2016年供给侧改革将正式从概念层面进入政策操作层面，”浙商银行经济分析师杨跃评价称，明年五大经济任务都和“供给侧改革”息息相关，去产能和去库存直接作用于优化供给结构，去杠杆和降成本则能有效提高生产环节效率，间接促进供给侧改革。

国家主席习近平11月10日在中央财经领导小组会议上首次提出，“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率”；随后，国务院总理李克强12月2日在经济工作专家座谈会上明确阐释了“供给侧改革”的定义，“必须继续从供需两端加大结构性改革力度”。

具体而言，结构性减税、推动“双创”（大众创业、万众创新）和“中国制造2025”、“互联网+”行动计划等，都是供给方面改革的手段；而支持信息、绿色和旅游等领域新消费发展，积极增加有效投资、补齐短板项目建设，支持新型城镇化等，则解释了从需求方面如何发力。

2016年是中国“十三五”（2016-2020年）开局之年，本次中央经济工作会议作为定调明年宏观经济政策的风向标，可谓意义重大。此次会议是1994年以来召开时间最晚的一次，且会议时间长达四天，此前自1994年以来只有1994年和1996年两次会议是四天，剩余19次都控制在三天以内。

**“稳增长”仍是主线**

分析人士指出，今年中央经济工作会议新闻稿中“稳增长”出现四次，去年仅出现一次，这表明“稳增长”仍将是明年经济工作的重头戏。

“两次会议的新闻稿中，‘稳中求进’的工作总基调之后的表述对比，实际上告诉我们一个至关重要的信号，即‘稳增长’将是2016年经济工作的重中之重，可看作是主线，”安信证券策略分析师徐彪在报告中称。

他认为，这实际上非常符合当前国内经济发展和政策需求，“十三五”要完成“两个一百年”奋斗目标中的第一个，即到2020年全面建成小康社会，这要求十三五期间年均经济增速不低于6.5%，而2016年作为开局之年更是不容有失。

“‘稳增长’在今次中央经济工作会议中被放在中心位置，有着不容有失的现实意义，顺着这条主线，将比较容易理解后续的政策安排，”徐彪称。

会议强调，要牢牢抓住发展这个第一要务不放松，深入推进结构性改革和创新驱动发展战略，用新思路新举措深挖内需潜力，发挥好有效投资对稳增长调结构的关键作用，深入推进新型城镇化建设，加快现代农业建设。

为了减缓去产能、去库存、去杠杆对实体经济的负面冲击，会议表示，积极的财政政策要加大力度，实行减税政策，阶段性提高财政赤字率，“在适当增加必要的财政支出和政府投资的同时，主要用于弥补降税带来的财政减收，保障政府应该承担的支出责任。”

稳健的货币政策则要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境，保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长；同时，还要有效化解地方债务风险，对信用违约依法处置，坚决守住不发生系统性和区域性风险的底线。

中国央行研究局上周发布工作论文预计，今明两年中国GDP增速料分别放缓至6.9%和6.8%，居民消费价格指数（CPI）分别增长1.5%和1.7%。并预计，本轮房地产销售回暖带动房地产投资回升的时滞很可能长于历史规律，即房地产开发投资的企稳回升更可能发生在明年下半年。

**去产能去库存温和推进**

改革到了当前阶段，市场对接下去改革怎么走有很多猜测。而不管化解过剩产能、还是去房地产库存，中央都选择了温和的市场化手段，而不是急剧做减法。

“此次中央经济工作会议相当于对明年的改革定了基调，特别是强调了‘牢牢抓住发展这个第一要务不放松’，显示出是发展中解决问题的思路，”兴业证券宏观分析师王涵称，“意味着接下来的改革将选择平稳的方式，而非休克疗法。”

化解过剩产能排在明年五大经济工作任务之首，中央定调是“积极”也要“稳妥”，因地制宜、分类有序处置：要提出和落实财税支持、不良资产处置、失业人员再就业和生活保障以及专项奖补等政策；还要尽可能多兼并重组、少破产清算。

化解房地产库存的途径是通过加快农民工市民化，扩大有效需求：不管是户籍改革，还是把公租房扩大到非户籍人口，鼓励房屋租赁，取消过时的限制性举措等，都是从提振需求的方面努力；供给方面“出招”则是鼓励开发商适当降价，促进行业兼并重组。

“换句话说，未来不是一个‘一次性出清’而是‘阶段性出清’的大思路，市场可以不必太担心信用风险过于集中的问题，”方正证券首席宏观分析师郭磊称。

他认为，去产能、去库存、降税和提高赤字率这三点看上去简单直接，分别针对制造业、房地产和公共部门三个领域，提出了务实高效的政策举措，力度略超预期；政策层态度已经明确，即宽财政稳货币结合，政府部门加杠杆如期出现。

“预计2016年一季度经济可能在跨年基数转换中下台阶，但二、三、四季度边际企稳回升，通缩收窄将是一个主线索，”郭磊称。

本次会议还提出要打出“组合拳”降低企业成本，进一步降税清费，其中亮点包括研究降低制造业增值税税率、研究精简归并“五险一金”；还要求降低企业财务成本，金融部门要创造利率正常化的政策环境，为实体经济让利；推进电价市场化改革。（完）