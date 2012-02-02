企事业单位改制重组享受契税减免--财政部

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月2日电---为鼓励企事业单位改制,中国财政部等周四发布通知,明确企业事业单位改制重组免征或减半徵收契税.
刊登在财政部网站的通知称,契税减免的范围主要涉及企业公司制改造、公司股权(股份)转让、公司合并或分立、企业出售、企业破产、事业单位改制等.
通知称,非公司制企业,整体改建为有限责任公司(含国有独资公司)或股份有限公司,有限责任公司整体改建为股份有限公司,股份有限公司整体改建为有限责任公司的,对改建後的公司承受原企业土地、 房屋权属,免征契税.
对於事业单位改制,投资主体未发生变化的,对改制後的企业承受原事业单位土地、房屋权属,免征契税.投资主体发生变化的,改制後的企业妥善安置原单位职工且与职工签订服务年限不少於三年劳动用工合同的,对其承受原事业单位的土地、房屋权属,免征契税.
上述通知执行期限为2012年1月1日至2014年12月31日.
去年3月,国务院出台了分类推进事业单位改革的指导意见,意在加速推进事业单位改革.(完)
欲了解更多详情,请点选中国财政部(here)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。