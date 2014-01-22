中国全面深化改革领导小组领导名单确定

路透北京1月22日 -中国国家主席习近平周三在全面深化改革领导小组首次会议上指出，改革小组下设六个专项小组名单，包括经济体制改革和生态文明改革小组，文化体制改革小组等。

中央人民广播电台报导称，这六个小组还包括民主法制体制改革，社会体制改革，党的建设制度改革，纪律检查体制改革等专项小组。改革小组副组长则包括国务院总理李克强以及张高丽和刘云山。

“一年之计在于春，专项小组和中央改革办要尽快运转起来，各省区市要尽快建立全面深化改革领导小组，有关部委的改革责任机制也要尽快建立起来。”习近平称。

他指出，要强化改革责任的担当，充分调动各方积极性，专项小组中央改革办和牵头单位要各负其责，抓紧出台施工方案，要有时间表，要加紧落实，分解任务，抓紧推出2014年工作要点，把三中全会的改革布署落实下来。

去年11月中国共产党十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，对改革进行整体系统部署。包括中央成立全面深化改革领导小组以及成立国家安全委员，被视为将推进改革和加强国家安全提高到更高的决策层面。

全面深化改革领导小组主要职责是研究确定经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的重大原则、方针政策、总体方案；统一部署全国性重大改革等，小组组长由国家主席习近平担任。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。